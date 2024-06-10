СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии
СК: легкомоторный самолет упал в Калмыкии после того, как задел крылом опору ЛЭП
© Фото : Южная транспортная прокуратура/ TelegramПоследствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия
Последствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии из-за того, что задел крылом опору линии электропередачи, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте.
Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в понедельник легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пилот госпитализирован.
По данным следствия, пилот сверхлегкого воздушного судна СП-30 выполнял авиационно-химические работы в 10 километрах южнее поселка Хар-Толга. "Произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия, организована проверка.
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20 сентября 2023, 18:18