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СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии - РИА Новости, 10.06.2024
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10:07 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/samolet-1951877497.html
СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии
СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии - РИА Новости, 10.06.2024
СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии из-за того, что задел крылом опору линии электропередачи, сообщает Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:07
2024-06-10T10:07
происшествия
россия
яшкульский район
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии из-за того, что задел крылом опору линии электропередачи, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте. Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в понедельник легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пилот госпитализирован. По данным следствия, пилот сверхлегкого воздушного судна СП-30 выполнял авиационно-химические работы в 10 километрах южнее поселка Хар-Толга. "Произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, организована проверка.
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россия
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происшествия, россия, яшкульский район, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Яшкульский район, Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура
СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии

СК: легкомоторный самолет упал в Калмыкии после того, как задел крылом опору ЛЭП

© Фото : Южная транспортная прокуратура/ TelegramПоследствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия
Последствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Южная транспортная прокуратура/ Telegram
Последствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии из-за того, что задел крылом опору линии электропередачи, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте.
Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в понедельник легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пилот госпитализирован.
По данным следствия, пилот сверхлегкого воздушного судна СП-30 выполнял авиационно-химические работы в 10 километрах южнее поселка Хар-Толга. "Произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия, организована проверка.
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ПроисшествияРоссияЯшкульский районСледственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратура
 
 
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