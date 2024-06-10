https://ria.ru/20240610/samolet-1951877497.html

СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии

СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии - РИА Новости, 10.06.2024

СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии из-за того, что задел крылом опору линии электропередачи, сообщает Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:07

2024-06-10T10:07

2024-06-10T10:07

происшествия

россия

яшкульский район

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии из-за того, что задел крылом опору линии электропередачи, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на сайте. Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в понедельник легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пилот госпитализирован. По данным следствия, пилот сверхлегкого воздушного судна СП-30 выполнял авиационно-химические работы в 10 километрах южнее поселка Хар-Толга. "Произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, организована проверка.

https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html

россия

яшкульский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, яшкульский район, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура