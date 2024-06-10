https://ria.ru/20240610/samolet-1951868756.html
Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии
Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии - РИА Новости, 10.06.2024
Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии
Пилот легкомоторного самолета, упавшего в Калмыкии, выжил, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:24
2024-06-10T09:24
2024-06-10T09:24
происшествия
яшкульский район
южная транспортная прокуратура
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Пилот легкомоторного самолета, упавшего в Калмыкии, выжил, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в понедельник легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. "Пилот пострадал, но он живой", - сказал собеседник агентства, добавив, что его госпитализировали.
https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html
яшкульский район
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происшествия, яшкульский район, южная транспортная прокуратура, республика калмыкия
Происшествия, Яшкульский район, Южная транспортная прокуратура, Республика Калмыкия
Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии
Пилот упавшего в Калмыкии легкомоторного самолета выжил