https://ria.ru/20240610/samolet-1951868756.html

Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии

Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии - РИА Новости, 10.06.2024

Источник рассказал подробности о падении самолета в Калмыкии

Пилот легкомоторного самолета, упавшего в Калмыкии, выжил, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:24

2024-06-10T09:24

2024-06-10T09:24

происшествия

яшкульский район

южная транспортная прокуратура

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Пилот легкомоторного самолета, упавшего в Калмыкии, выжил, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в понедельник легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. "Пилот пострадал, но он живой", - сказал собеседник агентства, добавив, что его госпитализировали.

https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html

яшкульский район

республика калмыкия

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происшествия, яшкульский район, южная транспортная прокуратура, республика калмыкия