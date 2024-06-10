https://ria.ru/20240610/samolet-1951862878.html
В Калмыкии упал легкомоторный самолет
В Калмыкии упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 10.06.2024
В Калмыкии упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:06
2024-06-10T09:06
2024-06-10T09:23
яшкульский район
происшествия
южная транспортная прокуратура
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале."Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.По поручению Южной транспортной прокуратуры Астраханской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в ведомстве.
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яшкульский район, происшествия, южная транспортная прокуратура, республика калмыкия
Яшкульский район, Происшествия, Южная транспортная прокуратура, Республика Калмыкия
В Калмыкии упал легкомоторный самолет
В Яшкульском районе Калмыкии упал легкомоторный самолет