https://ria.ru/20240610/samolet-1951862878.html

В Калмыкии упал легкомоторный самолет

В Калмыкии упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 10.06.2024

В Калмыкии упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:06

2024-06-10T09:06

2024-06-10T09:23

яшкульский район

происшествия

южная транспортная прокуратура

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале."Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.По поручению Южной транспортной прокуратуры Астраханской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240528/samolet-1949019760.html

яшкульский район

республика калмыкия

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яшкульский район, происшествия, южная транспортная прокуратура, республика калмыкия