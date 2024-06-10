https://ria.ru/20240610/safronov-1952045735.html

Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска

Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска - РИА Новости, 10.06.2024

Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска

Бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, перевели в ИК-17 Красноярска, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:39

2024-06-10T19:39

2024-06-10T19:39

россия

иван сафронов

безопасность

роскосмос

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, перевели в ИК-17 Красноярска, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев. "Его перевели в ФКУ ИК-17 в Красноярске", - рассказал собеседник агентства. До этого Сафронов отбывал наказание в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года. Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым некой информации о деятельности российских военных в Сирии. По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".

https://ria.ru/20231223/safronov-1917707027.html

https://ria.ru/20240521/uchenyy-1947396840.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иван сафронов, безопасность, роскосмос