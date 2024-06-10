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Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска - РИА Новости, 10.06.2024
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19:39 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/safronov-1952045735.html
Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска
Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска - РИА Новости, 10.06.2024
Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска
Бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, перевели в ИК-17 Красноярска, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:39
2024-06-10T19:39
россия
иван сафронов
безопасность
роскосмос
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, перевели в ИК-17 Красноярска, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев. "Его перевели в ФКУ ИК-17 в Красноярске", - рассказал собеседник агентства. До этого Сафронов отбывал наказание в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года. Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым некой информации о деятельности российских военных в Сирии. По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
https://ria.ru/20231223/safronov-1917707027.html
https://ria.ru/20240521/uchenyy-1947396840.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
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россия, иван сафронов, безопасность, роскосмос
Россия, Иван Сафронов, Безопасность, Роскосмос
Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска

Адвокат: осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, перевели в ИК-17 Красноярска, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Его перевели в ФКУ ИК-17 в Красноярске", - рассказал собеседник агентства. До этого Сафронов отбывал наказание в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ
23 декабря 2023, 22:52
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года.
Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым некой информации о деятельности российских военных в Сирии.
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21 мая, 13:15
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
24 апреля, 13:30
 
РоссияИван СафроновБезопасностьРоскосмос
 
 
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