Осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска
Адвокат: осужденного за госизмену Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену, перевели в ИК-17 Красноярска, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Его перевели в ФКУ ИК-17 в Красноярске", - рассказал собеседник агентства. До этого Сафронов отбывал наказание в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края.
Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ
23 декабря 2023, 22:52
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года.
Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым некой информации о деятельности российских военных в Сирии.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".