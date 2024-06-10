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Сальдо призвал обратить внимание мира к удару ВСУ по Садовому - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/sadovoe-1951999120.html
Сальдо призвал обратить внимание мира к удару ВСУ по Садовому
Сальдо призвал обратить внимание мира к удару ВСУ по Садовому - РИА Новости, 10.06.2024
Сальдо призвал обратить внимание мира к удару ВСУ по Садовому
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что удар украинских войск по селу Садовое Херсонской области, унесшего жизни 22 человек, должен быть... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:41
2024-06-10T16:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что удар украинских войск по селу Садовое Херсонской области, унесшего жизни 22 человек, должен быть поднят на международном уровне. Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них шесть в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур. "Полагаю, что федеральные органы власти поднимут на международном уровне вопрос преднамеренных убийств мирных граждан России украинскими военными преступниками", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Россия
Сальдо призвал обратить внимание мира к удару ВСУ по Садовому

Сальдо: удар ВСУ по селу Садовое должен быть поднят на международном уровне

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела села Садовое
Последствия обстрела села Садовое - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела села Садовое
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что удар украинских войск по селу Садовое Херсонской области, унесшего жизни 22 человек, должен быть поднят на международном уровне.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них шесть в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур.
«
"Полагаю, что федеральные органы власти поднимут на международном уровне вопрос преднамеренных убийств мирных граждан России украинскими военными преступниками", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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9 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияРоссия
 
 
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