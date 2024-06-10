https://ria.ru/20240610/sadovoe-1951944756.html

Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии

Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.06.2024

Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии

Шестеро раненных при ударе украинских войск по селу Садовое Херсонской области остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:57

2024-06-10T13:57

2024-06-10T14:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Шестеро раненных при ударе украинских войск по селу Садовое Херсонской области остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур."На сегодня из 15 раненных при обстреле украинскими террористами села Садовое шестеро человек находятся в тяжелом состоянии. Из них пятеро переправлены на лечение в Крымскую республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко", - сказал Сальдо.По его словам, одна женщина остается в Скадовской центральной городской больнице."Из-за очень тяжелого состояния перевозить ее пока нельзя. Девятерым пострадавшим медпомощь оказывается амбулаторно, в госпитализации они не нуждаются", - сказал Сальдо.По его словам, разбор завалов разрушенного магазина может быть начат после окончания работы на месте преступления следователей.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240608/obstrel-1951641649.html

https://ria.ru/20240609/svo-1951733875.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, владимир сальдо