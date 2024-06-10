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Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 10.06.2024 (обновлено: 14:18 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sadovoe-1951944756.html
Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии
Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.06.2024
Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии
Шестеро раненных при ударе украинских войск по селу Садовое Херсонской области остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:57
2024-06-10T14:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Шестеро раненных при ударе украинских войск по селу Садовое Херсонской области остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур."На сегодня из 15 раненных при обстреле украинскими террористами села Садовое шестеро человек находятся в тяжелом состоянии. Из них пятеро переправлены на лечение в Крымскую республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко", - сказал Сальдо.По его словам, одна женщина остается в Скадовской центральной городской больнице."Из-за очень тяжелого состояния перевозить ее пока нельзя. Девятерым пострадавшим медпомощь оказывается амбулаторно, в госпитализации они не нуждаются", - сказал Сальдо.По его словам, разбор завалов разрушенного магазина может быть начат после окончания работы на месте преступления следователей.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240608/obstrel-1951641649.html
https://ria.ru/20240609/svo-1951733875.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Сальдо
Шестеро пострадавших при ударе по селу Садовое остаются в тяжелом состоянии

Шестеро пострадавших от удара ВСУ в селе Садовое остаются в тяжелом состоянии

© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела села Садовое в Херсонской области
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Шестеро раненных при ударе украинских войск по селу Садовое Херсонской области остаются в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур.
Последствия обстрела села Садовое - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области
8 июня, 14:47
"На сегодня из 15 раненных при обстреле украинскими террористами села Садовое шестеро человек находятся в тяжелом состоянии. Из них пятеро переправлены на лечение в Крымскую республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко", - сказал Сальдо.
По его словам, одна женщина остается в Скадовской центральной городской больнице.
"Из-за очень тяжелого состояния перевозить ее пока нельзя. Девятерым пострадавшим медпомощь оказывается амбулаторно, в госпитализации они не нуждаются", - сказал Сальдо.
По его словам, разбор завалов разрушенного магазина может быть начат после окончания работы на месте преступления следователей.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Сальдо назвал украинские власти преступниками
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Сальдо
 
 
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