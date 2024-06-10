https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине

МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине - РИА Новости, 10.06.2024

МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине

Швейцария "берет на себя" ответственность за то, что не пригласила Россию на конференцию по Украине после обсуждения этого вопроса "со многими странами",... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:45

2024-06-10T16:45

2024-06-10T16:49

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БЕРН, 10 июн - РИА Новости. Швейцария "берет на себя" ответственность за то, что не пригласила Россию на конференцию по Украине после обсуждения этого вопроса "со многими странами", ответил на пресс-конференции на вопрос корреспондента РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Это наш выбор, мы берем на себя ответственность за него. Как принимающее государство, мы были ответственны за то, приглашать или нет. Мы обсуждали это со многими странами, не только с западными. Мы взвесили риски", - ответил он на просьбу объяснить, почему Берн принял решение не отправлять приглашения РФ. Кассис уточнил, что, с одной стороны, некоторые страны "глобального Юга" требовали присутствия России, но с другой стороны Швейцария не захотела рисковать потерей участия Киева, приглашая Москву. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, украина