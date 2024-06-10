https://ria.ru/20240610/rossiya-1951968445.html
Россию невозможно отменить, заявил посол в Аргентине
Россию невозможно отменить, заявил посол в Аргентине - РИА Новости, 10.06.2024
Россию невозможно отменить, заявил посол в Аргентине
Тем, кто вводит антироссийские санкции, надо хорошо выучить уроки истории - Россию невозможно "отменить", сообщил посол РФ Дмитрий Феоктистов в Аргентине в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:18
2024-06-10T15:18
2024-06-10T15:22
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - РИА Новости. Тем, кто вводит антироссийские санкции, надо хорошо выучить уроки истории - Россию невозможно "отменить", сообщил посол РФ Дмитрий Феоктистов в Аргентине в статье для аргентинских газет Diario popular и Noticias Urbanas. "За сохранение государственности и свободы мы заплатили чрезвычайно высокую цену... История России пронизана беспримерными героизмом и самопожертвованием... Уроки истории надо хорошо выучить тем, кто вводит антироссийские санкции и выступает за "стратегическое поражение" нашей страны на поле боя", - отметил посол. Он напомнил, что во Вторую мировую войну советские войска освободили такие крупные и печально известные нацистские концлагеря, как Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Равенсбрюк. Однако в западных школах детям об этом не рассказывают. "Мы фактически предотвратили порабощение народов государств Европы, правительства которых сегодня заваливают Украину вооружениями и военной техникой на миллиарды долларов для убийства российских солдат и офицеров, ведущих борьбу с неонацистским режимом. Это не только историческая неблагодарность за спасение, но и преступление перед памятью жертв фашизма", - полагает Феоктистов. "Россия – это государство-цивилизация, нас невозможно победить или "отменить". Мы не свернём со своего пути и не исчезнем, как бы этого ни хотели наши враги. После великих потрясений, пережив горечь потерь в борьбе за правое дело, каждый раз становились сплочённее и сильнее. Вместе с единомышленниками продолжим строительство нового мира без несправедливости, угнетения и диктата, в котором все имеют равные права на безопасность и развитие", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
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в мире, россия, аргентина, освенцим, дмитрий феоктистов, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Аргентина, Освенцим, Дмитрий Феоктистов, Санкции в отношении России
Россию невозможно отменить, заявил посол в Аргентине
Феоктистов посоветовал выучить уроки истории тем, кто вводит санкции против РФ
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн - РИА Новости. Тем, кто вводит антироссийские санкции, надо хорошо выучить уроки истории - Россию невозможно "отменить", сообщил посол РФ Дмитрий Феоктистов в Аргентине в статье для аргентинских газет Diario popular и Noticias Urbanas.
"За сохранение государственности и свободы мы заплатили чрезвычайно высокую цену... История России пронизана беспримерными героизмом и самопожертвованием... Уроки истории надо хорошо выучить тем, кто вводит антироссийские санкции и выступает за "стратегическое поражение" нашей страны на поле боя", - отметил посол.
Он напомнил, что во Вторую мировую войну советские войска освободили такие крупные и печально известные нацистские концлагеря, как Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Равенсбрюк. Однако в западных школах детям об этом не рассказывают.
"Мы фактически предотвратили порабощение народов государств Европы, правительства которых сегодня заваливают Украину вооружениями и военной техникой на миллиарды долларов для убийства российских солдат и офицеров, ведущих борьбу с неонацистским режимом. Это не только историческая неблагодарность за спасение, но и преступление перед памятью жертв фашизма", - полагает Феоктистов.
"Россия – это государство-цивилизация, нас невозможно победить или "отменить". Мы не свернём со своего пути и не исчезнем, как бы этого ни хотели наши враги. После великих потрясений, пережив горечь потерь в борьбе за правое дело, каждый раз становились сплочённее и сильнее. Вместе с единомышленниками продолжим строительство нового мира без несправедливости, угнетения и диктата, в котором все имеют равные права на безопасность и развитие", - добавил дипломат.