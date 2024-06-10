https://ria.ru/20240610/rossiya-1951896510.html

Представитель МИД Египта назвал Россию важным экономическим партнером

Представитель МИД Египта назвал Россию важным экономическим партнером - РИА Новости, 10.06.2024

Представитель МИД Египта назвал Россию важным экономическим партнером

Россия является важным экономическим партнером для Египта, Каир стремится к развитию этих отношений, заявил РИА Новости представитель египетского МИД Ахмед Абу... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:24

2024-06-10T11:24

2024-06-10T11:40

египет

россия

в мире

ахмед абу зейд

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КАИР, 10 июн - РИА Новости. Россия является важным экономическим партнером для Египта, Каир стремится к развитию этих отношений, заявил РИА Новости представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд."Эти отношения - крепкие и исторические. Россия является важным экономическим партнером для Египта. Мы стремимся к развитию этих отношений, поддерживаем их и предоставляем все возможности, позволяющие этому партнерству развиваться", - сказал Абу Зейд.Представитель МИД Египта также подчеркнул, что председательство РФ в БРИКС "сосредоточено на реформировании мировой торгово-экономической системы".Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС начнется в понедельник в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html

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египет, россия, в мире, ахмед абу зейд