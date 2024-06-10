https://ria.ru/20240610/rosselkhozbank-1951855574.html
Россельхозбанк обсуждает возможность IPO
Россельхозбанк обсуждает возможность IPO - РИА Новости, 10.06.2024
Россельхозбанк обсуждает возможность IPO
Россельхозбанк обсуждает возможность IPO, но о каком-либо решении на этот счет говорить преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава банка Борис РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:17
2024-06-10T07:17
2024-06-10T07:18
пмэф-2024
экономика
борис листов
россельхозбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Россельхозбанк обсуждает возможность IPO, но о каком-либо решении на этот счет говорить преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава банка Борис Листов. "Сейчас преждевременно говорить о каком-либо решении. Впереди много задач, и мы сможем их решить в текущем формате. Однако такая возможность обсуждается", - сказал он отвечая на вопрос о выходе банка на IPO. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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экономика, борис листов, россельхозбанк
ПМЭФ-2024, Экономика, Борис Листов, Россельхозбанк
Россельхозбанк обсуждает возможность IPO
Листов: Россельхозбанк обсуждает возможность IPO, но о решении говорить рано