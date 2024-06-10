https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов - РИА Новости, 10.06.2024

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, сообщил... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:06

2024-06-10T00:06

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024. Выставка пройдет с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. "Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке", — сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта". По его словам, вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта". На HeliRussia 2024 компания покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э. "Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнерам совместно с "Рособоронэкспортом" и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолётов с применением уникальных отечественных технологий", — заявил Михеев.

https://ria.ru/20240606/rosoboroneksport-1951045257.html

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