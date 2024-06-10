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"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов - РИА Новости, 10.06.2024
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00:06 10.06.2024 (обновлено: 00:12 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов - РИА Новости, 10.06.2024
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, сообщил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:06
2024-06-10T00:12
москва
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александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
ми-171ш
ми-35м
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024. Выставка пройдет с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. "Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке", — сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта". По его словам, вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта". На HeliRussia 2024 компания покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э. "Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнерам совместно с "Рособоронэкспортом" и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолётов с применением уникальных отечественных технологий", — заявил Михеев.
https://ria.ru/20240606/rosoboroneksport-1951045257.html
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москва, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, ми-171ш, ми-35м, в мире, безопасность
Москва, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Ми-171Ш, Ми-35М, В мире, Безопасность
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов

Михеев: "Рособоронэкспорт" поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТранспортно-боевой вертолет Ми-35М
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-боевой вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024.
Выставка пройдет с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
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"Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке", — сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".
По его словам, вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта".
На HeliRussia 2024 компания покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.
"Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнерам совместно с "Рособоронэкспортом" и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолётов с применением уникальных отечественных технологий", — заявил Михеев.
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МоскваРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортРостехМи-171ШМи-35МВ миреБезопасность
 
 
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