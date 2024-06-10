"Рособоронэкспорт" заключил контракты на продажу более 170 вертолетов
Михеев: "Рособоронэкспорт" поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024.
Выставка пройдет с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
"Портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран. Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке", — сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".
По его словам, вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта".
На HeliRussia 2024 компания покажет широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе доказавшие свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции противотанковые управляемые ракеты и новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.
"Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнерам совместно с "Рособоронэкспортом" и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолётов с применением уникальных отечественных технологий", — заявил Михеев.