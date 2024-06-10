https://ria.ru/20240610/rodeo-1951878610.html

В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео

В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео - РИА Новости, 10.06.2024

В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео

Три человека из числа зрителей получили травмы на родео в американском штате Орегон после того, как бык перепрыгнул через ограждение арены, говорится в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:11

2024-06-10T10:11

2024-06-10T11:40

орегон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951900340_0:191:316:369_1920x0_80_0_0_9c0792dc9bfd43db6c762452838a6c4c.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три человека из числа зрителей получили травмы на родео в американском штате Орегон после того, как бык перепрыгнул через ограждение арены, говорится в заявлении ассоциации родео города Систерс. "Во время заключительной части заезда на быке на (мероприятии) Sisters Rodeo бык перескочил ограждение... из-за взаимодействия с быком три человека получили увечья, двоих из них доставили в местную больницу", - говорится в заявлении ассоциации на ее странице в соцсети Facebook*. Согласно заявлению, работники на родео смогли быстро задержать быка и поместить его в загон, пострадавшим была оказана первая помощь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240421/cbs-1941298884.html

орегон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орегон, в мире