https://ria.ru/20240610/rodeo-1951878610.html
В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео
В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео - РИА Новости, 10.06.2024
В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео
Три человека из числа зрителей получили травмы на родео в американском штате Орегон после того, как бык перепрыгнул через ограждение арены, говорится в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:11
2024-06-10T10:11
2024-06-10T11:40
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три человека из числа зрителей получили травмы на родео в американском штате Орегон после того, как бык перепрыгнул через ограждение арены, говорится в заявлении ассоциации родео города Систерс. "Во время заключительной части заезда на быке на (мероприятии) Sisters Rodeo бык перескочил ограждение... из-за взаимодействия с быком три человека получили увечья, двоих из них доставили в местную больницу", - говорится в заявлении ассоциации на ее странице в соцсети Facebook*. Согласно заявлению, работники на родео смогли быстро задержать быка и поместить его в загон, пострадавшим была оказана первая помощь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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орегон, в мире
В США бык перепрыгнул ограждение арены во время родео
В Орегоне три человека пострадали на родео
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три человека из числа зрителей получили травмы на родео в американском штате Орегон после того, как бык перепрыгнул через ограждение арены, говорится в заявлении ассоциации родео города Систерс.
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"Во время заключительной части заезда на быке на (мероприятии) Sisters Rodeo бык перескочил ограждение... из-за взаимодействия с быком три человека получили увечья, двоих из них доставили в местную больницу", - говорится в заявлении ассоциации на ее странице в соцсети Facebook*.
Согласно заявлению, работники на родео смогли быстро задержать быка и поместить его в загон, пострадавшим была оказана первая помощь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.