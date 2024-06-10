https://ria.ru/20240610/rezolyutsiya-1952076073.html
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе - РИА Новости, 11.06.2024
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
Параметры сделки по перемирию в Газе, изложенные в принятой СБ ООН резолюции, не известны никому, кроме как посредникам в переговорном процессе, членам Совета... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-10T23:38
2024-06-10T23:38
2024-06-11T00:03
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ООН, 11 июн – РИА Новости. Параметры сделки по перемирию в Газе, изложенные в принятой СБ ООН резолюции, не известны никому, кроме как посредникам в переговорном процессе, членам Совета таким документом предложили "кота в мешке", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые конторы до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Он отметил, что авторы резолюции не поставили СБ ООН в известность о деталях договоренностей: "нам по сути предлагают кота в мешке"."Как такового переговорного процесса по проекту не было. Авторы приносили вариации готового текста, фактически требуя от членов Совета в условиях цейтнота под ними подписаться", – добавил Небензя."По сути Совет дает некий карт-бланш, подписывается под планами, детали которых ему неизвестны. Перечисленные в трех пунктах параметры – это не детали", – подытожил российский дипломат.Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html
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в мире, оон, россия, сша, василий небензя, джо байден, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, ООН, Россия, США, Василий Небензя, Джо Байден, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе
Небензя счел резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе неопределенной
ООН, 11 июн – РИА Новости. Параметры сделки по перемирию в Газе, изложенные в принятой СБ ООН резолюции, не известны никому, кроме как посредникам в переговорном процессе, членам Совета таким документом предложили "кота в мешке", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые конторы до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он отметил, что авторы резолюции не поставили СБ ООН в известность о деталях договоренностей: "нам по сути предлагают кота в мешке".
"Как такового переговорного процесса по проекту не было. Авторы приносили вариации готового текста, фактически требуя от членов Совета в условиях цейтнота под ними подписаться", – добавил Небензя.
"По сути Совет дает некий карт-бланш, подписывается под планами, детали которых ему неизвестны. Перечисленные в трех пунктах параметры – это не детали", – подытожил российский дипломат.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США
с изложенным ранее президентом США Джо Байденом
поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.