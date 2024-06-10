https://ria.ru/20240610/rezolyutsiya-1952072727.html

СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 10.06.2024

СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе

Совет безопасности ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа, передает... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:43

2024-06-10T22:43

2024-06-10T22:50

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ООН, 10 июн – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости."За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950529226.html

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в мире, россия, израиль, джо байден, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году