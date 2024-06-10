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СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 10.06.2024
СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
Совет безопасности ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа, передает... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:43
2024-06-10T22:43
2024-06-10T22:50
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ООН, 10 июн – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости."За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html
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в мире, россия, израиль, джо байден, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
СБ ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в секторе Газа
ООН, 10 июн – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
"За" проголосовали 14 стран. Россия
воздержалась.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля
о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС
принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.
Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.