https://ria.ru/20240610/reyting-1952009145.html

Рейтинг УК в Новороссийске начали составлять на основе отзывов горожан

Рейтинг УК в Новороссийске начали составлять на основе отзывов горожан - РИА Новости, 10.06.2024

Рейтинг УК в Новороссийске начали составлять на основе отзывов горожан

Новороссийск первым на Кубани начал составлять рейтинг управляющих компаний, основанный исключительно на отзывах горожан, оставленных на платформе... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:07

2024-06-10T17:07

2024-06-10T17:07

краснодарский край

жкх

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новороссийск первым на Кубани начал составлять рейтинг управляющих компаний, основанный исключительно на отзывах горожан, оставленных на платформе "Мой-Новороссийск.ру", сообщает пресс-служба администрации города. В конце мая глава города Андрей Кравченко лично обратил внимание на работу УК в Новороссийске и попросил недобросовестные организации уйти с рынка и уступить место ответственным компаниям. Затем был запущен рейтинг УК, жителям предложили самим принять участие в оценке качества работы управляющих организаций. "Считаю, что жители должны получать качественную услугу по управлению своим домом и свободно заявлять о недочетах в этой работе. Если управляющая компания с чем-то не справляется и при этом не идет навстречу жителям, то важно, чтобы это можно было проследить. Рейтинг управляющих компаний, который мы запустили на платформе "Мой-Новороссийск.ру", — это тот эффективный инструмент, который поможет нам отфильтровывать некомпетентные и неспособные работать организации", - цитирует пресс-служба Кравченко. Критерии, по которым определяются позиции управляющих организаций, включают в себя количество выполненных работ по сообщениям, скорость реагирования на них, оценку жителей и среднее время рассмотрения и отработки сообщений. Таким образом, каждая из 47 управляющих компаний, зарегистрированных и работающих на территории Новороссийска, получает свой уровень надежности – от высокого до предельно низкого. Формируется и публикуется рейтинг ежемесячно, ознакомиться с ним можно на платформе "Мой-Новороссийск.ру" и на официальном сайте администрации города. Так, по итогам мая в топ-3 самых эффективных УК попали ООО "Жемчужина Мысхако", ООО УК "Красина" и АО "Новороссийская управляющая компания".

https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927448917.html

https://ria.ru/20231101/tekhobsluzhivanie-1906807212.html

новороссийск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)