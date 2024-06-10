https://ria.ru/20240610/reforma-1952059430.html

Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН

Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН - РИА Новости, 10.06.2024

Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН

Министры иностранных дел стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, говорится в совместном заявлении, опубликованном по... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:52

2024-06-10T20:52

2024-06-10T20:59

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. "Принимая во внимание декларацию "Йоханнесбург-2" от 2023 года, министры заявили о своей поддержке всеобъемлющей реформы Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности, с целью сделать его более демократичным, представительным, эффективным и действенным, а также увеличить представительство развивающихся стран в членском составе СБ, с тем чтобы он мог адекватно реагировать на существующие глобальные вызовы и поддерживать законные стремления стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая страны БРИКС, играть более активную роль в международных делах, в частности, в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности", - говорится в заявлении. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

нижний новгород

африка

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в мире, нижний новгород, африка, азия, сергей лавров, брикс, оон