Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН
Главы МИД стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совбез
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД.
"Принимая во внимание декларацию "Йоханнесбург-2" от 2023 года, министры заявили о своей поддержке всеобъемлющей реформы Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности, с целью сделать его более демократичным, представительным, эффективным и действенным, а также увеличить представительство развивающихся стран в членском составе СБ, с тем чтобы он мог адекватно реагировать на существующие глобальные вызовы и поддерживать законные стремления стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая страны БРИКС, играть более активную роль в международных делах, в частности, в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности", - говорится в заявлении.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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