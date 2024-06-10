Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО
Развожаев: говорить о перспективах Зеленского как политика нет смысла
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Политические перспективы Зеленского не имеют смысла, он используется НАТО, даже внутренняя ситуация на Украине может привести к тому, что он отправится в небытие, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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"Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского – ред.) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО... Как история всегда показывает, очевидно, что такие люди обычно вообще кому-то интересны до завершения выполнения ими своей миссии. Миссию мы тоже понимаем: как только он перестанет быть полезен и эффективен по тем или иным причинам, в том числе, может быть, и с недовольством внутри Украины <...>, рано или поздно внутренняя динамика может привести к тому, что этого человека просто отправят в небытие", - сказал Развожаев.
Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам российского лидера, администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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