https://ria.ru/20240610/razvozhaev-1951877016.html

Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО

Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО - РИА Новости, 10.06.2024

Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО

Политические перспективы Зеленского не имеют смысла, он используется НАТО, даже внутренняя ситуация на Украине может привести к тому, что он отправится в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:04

2024-06-10T10:04

2024-06-10T10:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Политические перспективы Зеленского не имеют смысла, он используется НАТО, даже внутренняя ситуация на Украине может привести к тому, что он отправится в небытие, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского – ред.) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО... Как история всегда показывает, очевидно, что такие люди обычно вообще кому-то интересны до завершения выполнения ими своей миссии. Миссию мы тоже понимаем: как только он перестанет быть полезен и эффективен по тем или иным причинам, в том числе, может быть, и с недовольством внутри Украины <...>, рано или поздно внутренняя динамика может привести к тому, что этого человека просто отправят в небытие", - сказал Развожаев.Ранее президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями крупнейших международных информагентств. По словам российского лидера, администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html

https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html

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украина, севастополь, россия, владимир путин, нато, михаил развожаев