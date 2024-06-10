https://ria.ru/20240610/razminirovanie-1951850850.html

Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования

Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования - РИА Новости, 10.06.2024

Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования

Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщили РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:09

2024-06-10T05:09

2024-06-10T05:10

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "В Авдеевке военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования гражданской инфраструктуры применили специальную технику и робототехнические комплексы разминирования для очистки местности от взрывоопасных предметов", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования "Корт-Б" с установленным колейным минным тралом, позволяющим обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые позволяет саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении.

https://ria.ru/20240609/zavod-1951777728.html

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авдеевка, россия, безопасность, вооруженные силы рф