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СК завершил расследование дела трех участников украинской секты - РИА Новости, 10.06.2024
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14:15 10.06.2024 (обновлено: 14:21 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/rassledovanie-1951950342.html
СК завершил расследование дела трех участников украинской секты
СК завершил расследование дела трех участников украинской секты - РИА Новости, 10.06.2024
СК завершил расследование дела трех участников украинской секты
Завершено расследование дела троих участников запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение"* Владимира Мунтяна, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:15
2024-06-10T14:21
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Завершено расследование дела троих участников запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение"* Владимира Мунтяна, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех соучастников... Уголовное дело передано для направления в суд", - сказала она. Они обвиняются по статье о деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной в РФ. По данным следствия, с ноября 2022 года в Москве незаконно функционировали благотворительный фонд "Возрождение"* Владимира Мунтяна и религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. Отмечается, что после раскрытия этой деятельности один из соучастников был арестован, двое других отправлены под домашний арест, на допросе обвиняемые полностью признавали вину. По уголовному делу правоохранителями были проведены обыски по местам жительства фигурантов, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, допрошены более 20 свидетелей, осмотрена изъятая литература. "В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются следственные и процессуальные действия", - добавила Иванова. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"* и благотворительного фонда "Возрождение"* Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России". Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение"* Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
СК завершил расследование дела трех участников украинской секты

СК завершил расследование дела 3 участников запрещенной украинской секты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Завершено расследование дела троих участников запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение"* Владимира Мунтяна, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех соучастников... Уголовное дело передано для направления в суд", - сказала она.
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Они обвиняются по статье о деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной в РФ.
По данным следствия, с ноября 2022 года в Москве незаконно функционировали благотворительный фонд "Возрождение"* Владимира Мунтяна и религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*.
Отмечается, что после раскрытия этой деятельности один из соучастников был арестован, двое других отправлены под домашний арест, на допросе обвиняемые полностью признавали вину.
По уголовному делу правоохранителями были проведены обыски по местам жительства фигурантов, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, допрошены более 20 свидетелей, осмотрена изъятая литература.
"В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются следственные и процессуальные действия", - добавила Иванова.
В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"* и благотворительного фонда "Возрождение"* Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России".
Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение"* Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.
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