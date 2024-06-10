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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 10.06.2024
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 12.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:58
2024-06-10T13:58
2024-06-10T14:01
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Десятого июня около 12.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ над территорией Белгородской области