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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянским районом
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянским районом - РИА Новости, 10.06.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянским районом
ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:45
2024-06-10T00:45
2024-06-10T00:51
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безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, россия, брянский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Брянский район, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянским районом
Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянским районом, пострадавших нет