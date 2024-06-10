https://ria.ru/20240610/putin-1951938298.html

Путин: осужденные в колониях должны содержаться в нормальных условиях

Путин: осужденные в колониях должны содержаться в нормальных условиях - РИА Новости, 10.06.2024

Путин: осужденные в колониях должны содержаться в нормальных условиях

Осужденные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:37

2024-06-10T13:37

2024-06-10T14:58

владимир путин

россия

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Осужденные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.Омбудсмен доложила главе государства о большом количестве обращений, связанных с условием содержания в колониях. По ее словам, многие колонии отремонтированы и стали лучше, но "есть и такие, которые требуют еще вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода"."О материальных тоже на надо забывать. Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html

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владимир путин, россия, общество, татьяна москалькова