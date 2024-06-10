https://ria.ru/20240610/putin-1951919785.html

Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина

Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина - РИА Новости, 10.06.2024

Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:32

2024-06-10T12:32

2024-06-10T12:32

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной. Он отметил, что прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной, учитывая участие президента в Петербургском международном экономическом форуме, встречи на полях ПМЭФ. "Эта неделя тоже будет достаточно насыщенной по содержанию, будем поэтапно вас информировать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков