https://ria.ru/20240610/putin-1951919785.html
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина - РИА Новости, 10.06.2024
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:32
2024-06-10T12:32
2024-06-10T12:32
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной. Он отметил, что прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной, учитывая участие президента в Петербургском международном экономическом форуме, встречи на полях ПМЭФ. "Эта неделя тоже будет достаточно насыщенной по содержанию, будем поэтапно вас информировать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина
Путин: нынешняя рабочая неделя Путина будет достаточно насыщенной по содержанию
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной.
Он отметил, что прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной, учитывая участие президента в Петербургском международном экономическом форуме, встречи на полях ПМЭФ.
"Эта неделя тоже будет достаточно насыщенной по содержанию, будем поэтапно вас информировать", - сказал Песков.