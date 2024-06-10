Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/putin-1951919785.html
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина - РИА Новости, 10.06.2024
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:32
2024-06-10T12:32
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной. Он отметил, что прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной, учитывая участие президента в Петербургском международном экономическом форуме, встречи на полях ПМЭФ. "Эта неделя тоже будет достаточно насыщенной по содержанию, будем поэтапно вас информировать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал насыщенную рабочую неделю у Путина

Путин: нынешняя рабочая неделя Путина будет достаточно насыщенной по содержанию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что текущая рабочая неделя президента РФ Владимира Путина будет достаточно насыщенной.
Он отметил, что прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной, учитывая участие президента в Петербургском международном экономическом форуме, встречи на полях ПМЭФ.
"Эта неделя тоже будет достаточно насыщенной по содержанию, будем поэтапно вас информировать", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин пошутил, отвечая на вопрос о напряжении из-за работы
10 января, 13:58
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала