https://ria.ru/20240610/putin-1951917562.html
Путин заслушает доклад Москальковой о работе
Путин заслушает доклад Москальковой о работе - РИА Новости, 10.06.2024
Путин заслушает доклад Москальковой о работе
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:26
2024-06-10T12:26
2024-06-10T12:26
россия
татьяна москалькова
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наряду с другими встречами сегодня представит свой ежегодный доклад об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Очень важный институт и очень важные функции и задачи, которые реализует Москалькова. Об этом она сегодня на встрече президенту сама расскажет ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин заслушает доклад Москальковой о работе
Путин проведет встречу с Москальковой и заслушает ее доклад о работе