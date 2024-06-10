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Путин заслушает доклад Москальковой о работе - РИА Новости, 10.06.2024
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12:26 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/putin-1951917562.html
Путин заслушает доклад Москальковой о работе
Путин заслушает доклад Москальковой о работе - РИА Новости, 10.06.2024
Путин заслушает доклад Москальковой о работе
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:26
2024-06-10T12:26
россия
татьяна москалькова
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наряду с другими встречами сегодня представит свой ежегодный доклад об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Очень важный институт и очень важные функции и задачи, которые реализует Москалькова. Об этом она сегодня на встрече президенту сама расскажет ", - сказал Песков.
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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин заслушает доклад Москальковой о работе

Путин проведет встречу с Москальковой и заслушает ее доклад о работе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наряду с другими встречами сегодня представит свой ежегодный доклад об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Очень важный институт и очень важные функции и задачи, которые реализует Москалькова. Об этом она сегодня на встрече президенту сама расскажет ", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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