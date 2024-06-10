https://ria.ru/20240610/putin-1951917562.html

Путин заслушает доклад Москальковой о работе

Путин заслушает доклад Москальковой о работе - РИА Новости, 10.06.2024

Путин заслушает доклад Москальковой о работе

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:26

2024-06-10T12:26

2024-06-10T12:26

россия

татьяна москалькова

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и заслушает ее доклад о работе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наряду с другими встречами сегодня представит свой ежегодный доклад об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Очень важный институт и очень важные функции и задачи, которые реализует Москалькова. Об этом она сегодня на встрече президенту сама расскажет ", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество