https://ria.ru/20240610/putin-1951890677.html

Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин

Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024

Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин

Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:04

2024-06-10T11:04

2024-06-10T12:40

россия

общество

владимир путин

сергей кравцов

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя Будущее"."Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

https://radiosputnik.ru/20240607/bakalavry-1951254130.html

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россия, общество, владимир путин, сергей кравцов, навигатор абитуриента