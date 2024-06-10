https://ria.ru/20240610/putin-1951890677.html
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин
Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:04
2024-06-10T11:04
2024-06-10T12:40
россия
общество
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сергей кравцов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя Будущее"."Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://radiosputnik.ru/20240607/bakalavry-1951254130.html
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россия, общество, владимир путин, сергей кравцов, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Навигатор абитуриента
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин
Путин: дипломы российских вузов востребованы среди иностранных учащихся