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Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024
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11:04 10.06.2024 (обновлено: 12:40 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/putin-1951890677.html
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин
Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:04
2024-06-10T12:40
россия
общество
владимир путин
сергей кравцов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя Будущее"."Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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россия, общество, владимир путин, сергей кравцов, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Навигатор абитуриента
Российские дипломы востребованы среди иностранных студентов, заявил Путин

Путин: дипломы российских вузов востребованы среди иностранных учащихся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя Будущее".
"Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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РоссияОбществоВладимир ПутинСергей КравцовНавигатор абитуриента
 
 
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