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В Москве начали реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда - РИА Новости, 10.06.2024
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12:07 10.06.2024 (обновлено: 12:12 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/prud-1951913715.html
В Москве начали реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда
В Москве начали реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве начали реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:07
2024-06-10T12:12
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато. "На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 325 кубометров, что позволит увеличить глубину, затем обновим береговую полосу протяженностью более 140 метров, она будет оформлена в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе будет создана зона биоплато, в которую высадим более 1,8 тысячи водных растений", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланирована реабилитация свыше 20 прудов.
https://realty.ria.ru/20240610/park-1950959271.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве начали реабилитацию Верхнего Салтыковского пруда

Заммэра Бирюков: на юго-западе Москвы начали реабилитацию Салтыковского пруда

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРеабилитация водоема в Москве
Реабилитация водоема в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Реабилитация водоема в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, расположенного в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато.
"На первом этапе извлечем иловые отложения общим объемом более 325 кубометров, что позволит увеличить глубину, затем обновим береговую полосу протяженностью более 140 метров, она будет оформлена в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе будет создана зона биоплато, в которую высадим более 1,8 тысячи водных растений", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланирована реабилитация свыше 20 прудов.
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