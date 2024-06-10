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СК провел обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в Дагестане
СК провел обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в Дагестане - РИА Новости, 10.06.2024
СК провел обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в Дагестане
Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в дагестанском Буйнакске, осмотрели лабораторию и изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела об... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:20
2024-06-10T22:20
2024-06-10T22:20
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в дагестанском Буйнакске, осмотрели лабораторию и изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела об отравлении людей, сообщается в Telegram-канале СК России. В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Позже в минздраве республики уточнили, что число госпитализированных выросло до 84. "Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал", в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и её исследование", - говорится в сообщении. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240610/ozhog-1952070282.html
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происшествия, здоровье - общество, буйнакск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакск, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК провел обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в Дагестане
СК в Дагестане провел обыск в МУП "Буйнакскводоканал" и осмотрел лабораторию
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал" в дагестанском Буйнакске, осмотрели лабораторию и изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела об отравлении людей, сообщается в Telegram-канале СК России.
В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Позже в минздраве республики уточнили, что число госпитализированных выросло до 84.
"Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал", в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и её исследование", - говорится в сообщении.
Глава СК России Александр Бастрыкин
поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.