https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим - РИА Новости, 10.06.2024

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми, и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:34

2024-06-10T13:34

2024-06-10T13:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

татьяна москалькова

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми, и подчеркнула, что находится в диалоге с омбудсменом Украины - вместе они установили судьбу более 100 человек. "У нас много обращений сегодня связано с без вести пропавшими, с пленными… Мы в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших. Нам удалось более 100 человек установить их судьбу и помочь", - сказала Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что остаются и обращения, связанные с выплатами, оказанием медицинской помощи - нескольким тысячам человек удалось помочь. Уполномоченный находится "в самом тесном взаимодействии" с министерством обороны РФ, ФСБ и другими государственными органами.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество