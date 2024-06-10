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Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 10.06.2024 (обновлено: 13:46 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html
Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим
Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим - РИА Новости, 10.06.2024
Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми, и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:34
2024-06-10T13:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми, и подчеркнула, что находится в диалоге с омбудсменом Украины - вместе они установили судьбу более 100 человек. "У нас много обращений сегодня связано с без вести пропавшими, с пленными… Мы в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших. Нам удалось более 100 человек установить их судьбу и помочь", - сказала Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что остаются и обращения, связанные с выплатами, оказанием медицинской помощи - нескольким тысячам человек удалось помочь. Уполномоченный находится "в самом тесном взаимодействии" с министерством обороны РФ, ФСБ и другими государственными органами.
https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html
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украина, россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Общество
Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим

Москалькова: в диалоге с Украиной удалось установить судьбу более ста пропавших

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что много обращений в ее аппарат связано с без вести пропавшими и пленными людьми, и подчеркнула, что находится в диалоге с омбудсменом Украины - вместе они установили судьбу более 100 человек.
"У нас много обращений сегодня связано с без вести пропавшими, с пленными… Мы в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших. Нам удалось более 100 человек установить их судьбу и помочь", - сказала Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она отметила, что остаются и обращения, связанные с выплатами, оказанием медицинской помощи - нескольким тысячам человек удалось помочь. Уполномоченный находится "в самом тесном взаимодействии" с министерством обороны РФ, ФСБ и другими государственными органами.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинОбщество
 
 
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