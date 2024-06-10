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Подмосковье представило региональную продукцию на выставке в Кении
Подмосковье представило региональную продукцию на выставке в Кении - РИА Новости, 10.06.2024
Подмосковье представило региональную продукцию на выставке в Кении
Подмосковье презентовало региональную продукцию на Международной строительной выставке Buildexpo Africa 2024, которая прошла в Кении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:10
2024-06-10T19:10
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подмосковье презентовало региональную продукцию на Международной строительной выставке Buildexpo Africa 2024, которая прошла в Кении, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) участниками мероприятия стали шесть подмосковных компаний. Фонд поддержки ВЭД МО организовал для предпринимателей коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. Также в рамках мероприятия для представителей компаний провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами. В число компаний-участников вошли: производитель контейнерных электростанций "Валдекс Энергетика" из Одинцова, производитель сантехарматуры "Спецсантехника" из Рузы, производитель сантехнической продукции "РТТ" из Егорьевска, производитель электроизмерительных и управляющих приборов "НПП Антракс" из Фрязина, производитель машин и оборудования для с/х "НПО Иатек" и производитель деревянной балки "Биверс" из Люберец. Фонд берет на себя расходы при организации коллективного стенда для подмосковных предприятий, необходимые для эффективной презентации компании на выставке, а также организационные вопросы.
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московская область (подмосковье), кения, руза
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кения, Руза
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подмосковье презентовало региональную продукцию на Международной строительной выставке Buildexpo Africa 2024, которая прошла в Кении, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) участниками мероприятия стали шесть подмосковных компаний.
Фонд поддержки ВЭД МО организовал для предпринимателей коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. Также в рамках мероприятия для представителей компаний провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.
В число компаний-участников вошли: производитель контейнерных электростанций "Валдекс Энергетика" из Одинцова, производитель сантехарматуры "Спецсантехника" из Рузы
, производитель сантехнической продукции "РТТ" из Егорьевска
, производитель электроизмерительных и управляющих приборов "НПП Антракс" из Фрязина
, производитель машин и оборудования для с/х "НПО Иатек" и производитель деревянной балки "Биверс" из Люберец
.
Фонд берет на себя расходы при организации коллективного стенда для подмосковных предприятий, необходимые для эффективной презентации компании на выставке, а также организационные вопросы.