https://ria.ru/20240610/prigovor-1952044513.html

На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду

На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду - РИА Новости, 10.06.2024

На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам ограничения свободы экс-воспитательницу детсада по делу о гибели ребёнка, сообщает региональная... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:33

2024-06-10T19:33

2024-06-10T19:33

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам ограничения свободы экс-воспитательницу детсада по делу о гибели ребёнка, сообщает региональная прокуратура. По данным правоохранительных органов, в муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января 2023 года во время дневной прогулки при катании с горки четырёхлетняя воспитанница застряла головой в проёме конструкции. Девочка повисла на горке, не смогла самостоятельно выбраться, потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила её отсутствие. Когда же женщина обнаружила девочку, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Через неделю она скончалась в реанимации. В отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. "Кировский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему воспитателю детского сада наказание в виде двух лет ограничения свободы с запретом заниматься преподавательской деятельностью на два года", – следует из сообщения. В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемая обязана была проверить исправность игрового оборудования и не должна была оставлять воспитанников без наблюдения. После происшествия региональное управление СК РФ, помимо дела о ненадлежащем исполнении обязанностей, завело дело о халатности, которое сейчас находится в производстве.

https://ria.ru/20240608/arest-1951678614.html

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)