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На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду - РИА Новости, 10.06.2024
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19:33 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/prigovor-1952044513.html
На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду
На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду - РИА Новости, 10.06.2024
На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам ограничения свободы экс-воспитательницу детсада по делу о гибели ребёнка, сообщает региональная... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:33
2024-06-10T19:33
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам ограничения свободы экс-воспитательницу детсада по делу о гибели ребёнка, сообщает региональная прокуратура. По данным правоохранительных органов, в муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января 2023 года во время дневной прогулки при катании с горки четырёхлетняя воспитанница застряла головой в проёме конструкции. Девочка повисла на горке, не смогла самостоятельно выбраться, потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила её отсутствие. Когда же женщина обнаружила девочку, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Через неделю она скончалась в реанимации. В отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. "Кировский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему воспитателю детского сада наказание в виде двух лет ограничения свободы с запретом заниматься преподавательской деятельностью на два года", – следует из сообщения. В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемая обязана была проверить исправность игрового оборудования и не должна была оставлять воспитанников без наблюдения. После происшествия региональное управление СК РФ, помимо дела о ненадлежащем исполнении обязанностей, завело дело о халатности, которое сейчас находится в производстве.
https://ria.ru/20240608/arest-1951678614.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале вынесли приговор бывшему воспитателю девочки, погибшей в детсаду

На Урале вынесли приговор экс-воспитательнице детсада по делу о гибели ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам ограничения свободы экс-воспитательницу детсада по делу о гибели ребёнка, сообщает региональная прокуратура.
По данным правоохранительных органов, в муниципальном детском саду №180 Екатеринбурга 25 января 2023 года во время дневной прогулки при катании с горки четырёхлетняя воспитанница застряла головой в проёме конструкции. Девочка повисла на горке, не смогла самостоятельно выбраться, потеряла сознание. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу заметила её отсутствие.
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Когда же женщина обнаружила девочку, то вытащила ее с горки, занесла в группу, вызвала скорую помощь. Через неделю она скончалась в реанимации. В отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
"Кировский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему воспитателю детского сада наказание в виде двух лет ограничения свободы с запретом заниматься преподавательской деятельностью на два года", – следует из сообщения.
В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемая обязана была проверить исправность игрового оборудования и не должна была оставлять воспитанников без наблюдения.
После происшествия региональное управление СК РФ, помимо дела о ненадлежащем исполнении обязанностей, завело дело о халатности, которое сейчас находится в производстве.
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