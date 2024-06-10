Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 10.06.2024 (обновлено: 17:12 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/pridnestrove-1952011940.html
Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН
Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН - РИА Новости, 10.06.2024
Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН
Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Стецюк обсудил с советником по вопросам мира и развития ООН... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:05
2024-06-10T17:12
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Стецюк обсудил с советником по вопросам мира и развития ООН Кристин Йенссен, а также ассистентом по вопросам инклюзии уязвимых групп населения Лорой Сторн взаимодействие со структурами ООН, сообщила в понедельник пресс-служба МИД ПМР. Стецюк положительно охарактеризовал динамику взаимодействия с ООН и ее профильными структурами. "На территории Приднестровья реализуется серия проектов под эгидой агентств ООН, а накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия", - сказал приднестровский чиновник. Пресс-служба уточнила, что на встрече стороны подвели итоги работы ООН в первой половине текущего года и обсудили актуальные, в том числе и проблемные аспекты в рамках текущей проектной активности. Собеседники договорились поддерживать системную коммуникацию в целях осуществления скоординированной деятельности международной организации на территории ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_81604b1f2fc971b521fb623a9041d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, оон
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, ООН
Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН

Замглавы МИД ПМР Стецюк обсудил сотрудничество с представителями ООН

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Вид города Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Стецюк обсудил с советником по вопросам мира и развития ООН Кристин Йенссен, а также ассистентом по вопросам инклюзии уязвимых групп населения Лорой Сторн взаимодействие со структурами ООН, сообщила в понедельник пресс-служба МИД ПМР.
Стецюк положительно охарактеризовал динамику взаимодействия с ООН и ее профильными структурами. "На территории Приднестровья реализуется серия проектов под эгидой агентств ООН, а накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия", - сказал приднестровский чиновник.
Пресс-служба уточнила, что на встрече стороны подвели итоги работы ООН в первой половине текущего года и обсудили актуальные, в том числе и проблемные аспекты в рамках текущей проектной активности. Собеседники договорились поддерживать системную коммуникацию в целях осуществления скоординированной деятельности международной организации на территории ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала