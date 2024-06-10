https://ria.ru/20240610/pridnestrove-1952011940.html

Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН

Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН - РИА Новости, 10.06.2024

Замглавы МИД ПМР обсудил сотрудничество с представителями ООН

Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Стецюк обсудил с советником по вопросам мира и развития ООН... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:05

2024-06-10T17:05

2024-06-10T17:12

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приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Стецюк обсудил с советником по вопросам мира и развития ООН Кристин Йенссен, а также ассистентом по вопросам инклюзии уязвимых групп населения Лорой Сторн взаимодействие со структурами ООН, сообщила в понедельник пресс-служба МИД ПМР. Стецюк положительно охарактеризовал динамику взаимодействия с ООН и ее профильными структурами. "На территории Приднестровья реализуется серия проектов под эгидой агентств ООН, а накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия", - сказал приднестровский чиновник. Пресс-служба уточнила, что на встрече стороны подвели итоги работы ООН в первой половине текущего года и обсудили актуальные, в том числе и проблемные аспекты в рамках текущей проектной активности. Собеседники договорились поддерживать системную коммуникацию в целях осуществления скоординированной деятельности международной организации на территории ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, оон