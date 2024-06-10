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Легойда: этика и меценатство волнуют предпринимателей не меньше прибыли - РИА Новости, 10.06.2024
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Религия
 
18:26 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pribyl-1952027955.html
Легойда: этика и меценатство волнуют предпринимателей не меньше прибыли
Легойда: этика и меценатство волнуют предпринимателей не меньше прибыли - РИА Новости, 10.06.2024
Легойда: этика и меценатство волнуют предпринимателей не меньше прибыли
Общение с предпринимателями в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) убеждает, что благотворительность, меценатство, осмысление жизни РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:26
2024-06-10T18:26
религия
владимир легойда
московский патриархат
русская православная церковь
религия
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МОСКВА,10 июн – РИА Новости. Общение с предпринимателями в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) убеждает, что благотворительность, меценатство, осмысление жизни и забота о сотрудниках волнуют отечественных бизнесменов не меньше, чем их прибыль, рассказал РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Накануне он принял участие в сессии "Эффективность и справедливость: христианский взгляд на социально-экономическое развитие", состоявшейся в рамках ПМЭФ."Символично, что в рамках ПМЭФ нашлось пространство для разговора о ценностях в жизни предпринимательского сообщества. Как представляется, у нас сформировался общественный консенсус, что материальное не является чем-то самодостаточным в жизни человека, нужны нравственные цели и ориентиры, как для личности, так и для социума. Общение с предпринимателями в рамках сессии убеждает меня, что сейчас они мыслят иначе. Благотворительность, меценатство, забота о сотрудниках, созидание, поиск смысла собственной жизни заботят многих бизнесменов ничуть не меньше, чем количество нулей на их счете в банке", – сказал РИА Новости в пятницу Владимир Легойда.Русская православная церковь, отметил он, не первый год участвует в обсуждении вопросов экономической этики."Мы прошли большой путь, можно даже сказать, были участниками социального эксперимента, который предполагал, что экономическая эффективность, поиск прибыли и минимизация издержек – неоспоримая догма, вещь в себе", – добавил он, выразив мнение, что еще многое предстоит сделать, чтобы бизнес стал социально или даже нравственно ответственным – но начало этому уже положено.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью официальному журналу Петербургского международного экономического форума 2024 года.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь, религия
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
Легойда: этика и меценатство волнуют предпринимателей не меньше прибыли

Легойда: благотворительность волнует предпринимателей не меньше прибыли

© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА,10 июн – РИА Новости. Общение с предпринимателями в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) убеждает, что благотворительность, меценатство, осмысление жизни и забота о сотрудниках волнуют отечественных бизнесменов не меньше, чем их прибыль, рассказал РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Накануне он принял участие в сессии "Эффективность и справедливость: христианский взгляд на социально-экономическое развитие", состоявшейся в рамках ПМЭФ.
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"Символично, что в рамках ПМЭФ нашлось пространство для разговора о ценностях в жизни предпринимательского сообщества. Как представляется, у нас сформировался общественный консенсус, что материальное не является чем-то самодостаточным в жизни человека, нужны нравственные цели и ориентиры, как для личности, так и для социума. Общение с предпринимателями в рамках сессии убеждает меня, что сейчас они мыслят иначе. Благотворительность, меценатство, забота о сотрудниках, созидание, поиск смысла собственной жизни заботят многих бизнесменов ничуть не меньше, чем количество нулей на их счете в банке", – сказал РИА Новости в пятницу Владимир Легойда.
Русская православная церковь, отметил он, не первый год участвует в обсуждении вопросов экономической этики.
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"Мы прошли большой путь, можно даже сказать, были участниками социального эксперимента, который предполагал, что экономическая эффективность, поиск прибыли и минимизация издержек – неоспоримая догма, вещь в себе", – добавил он, выразив мнение, что еще многое предстоит сделать, чтобы бизнес стал социально или даже нравственно ответственным – но начало этому уже положено.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью официальному журналу Петербургского международного экономического форума 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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