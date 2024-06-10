Рейтинг@Mail.ru
Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:32 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952071838.html
Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек
Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек - РИА Новости, 10.06.2024
Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек
Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:32
2024-06-10T22:32
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
россия
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949861868_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_f895e9d03fc63cb108132b8bb236d8d0.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Московский Гербер посетили 70 тысяч жителей и гостей столицы, около 700 спортсменов участвовали в забеге, на праздничном концерте выступили порядка 100 артистов и музыкантов. Праздник прошел в рамках выставки "Россия" на ВДНХ", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что мероприятие началось с костюмированного шоу об истории праздника Гербер: артисты исполнили традиционные песни, а жрец выступил с пожеланиями благополучия и богатого, щедрого урожая для всех регионов России. "У Гербера древние традиции: удмурты верили в обряды и ритуалы для благополучия урожая и устраивали праздник после окончания весенних полевых работ… С 2015 года Гербер проходит в Москве, объединяя народы и транслируя ценности удмуртской культуры и национальный колорит спортивных и творческих достижений", - уточняется в сообщении на сайте.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949861868_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_24e5bc8a6ac534dc8ccb97028963bfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", москва, россия, городское хозяйство москвы
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Городское хозяйство Москвы
Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек

Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Московский Гербер посетили 70 тысяч жителей и гостей столицы, около 700 спортсменов участвовали в забеге, на праздничном концерте выступили порядка 100 артистов и музыкантов. Праздник прошел в рамках выставки "Россия" на ВДНХ", - говорится в сообщении на сайте.
Цирк, концерты, спортивный забег: чем удивляет выставка "Россия"
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

Сессия-презентация Пространство будущего: Волго-Камский макрорегион, павильон № 75, Международная выставка-форум Россия

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

Первый национальный спортивный забег в рамках национального праздника Гербер, Северная петля ВДНХ, Международная выставка-форум Россия

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

Встреча и награждение 15-миллионного посетителя: Корнеевы Антон и Наталия с детьми Ярославом и Варварой, Международная выставка-форум Россия

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

Торжественное закрытие Фестиваля театральных школ стран БРИКС, сцена перед Главной аркой ВДНХ, Международная выставка-форум Россия

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

Цирковое шествие на Международной выставке-форуме Россия

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

Музыкально-драматический концерт Евгений Онегин - Все начинается с любви на главной уличной сцене, Международная выставка-форум Россия

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича во время музыкально-драматического концерта Евгений Онегин - Все начинается с любви на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

Тема Куба, резидент Арт-кластера Таврида во время кастинга исполнителей на фестиваль молодого многонационального искусства Таврида.АРТ и шоу Залетай в тренды на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

Интерактивная сессия Выставочная Россия. Создаем будущее на Международной выставке-форуме Россия

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) во время шоу Билет на Тавриду на торжественном закрытии образовательного заезда Таврида.АРТ – Только в России, Международная выставка-форум Россия

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

Национальный удмуртский праздник Гербер на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
11 из 11

В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
1 из 11

У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".

Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 11

Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 11

На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 11

Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
5 из 11

Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 11

На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 11

В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 11

На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 11

В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
11 из 11
Отмечается, что мероприятие началось с костюмированного шоу об истории праздника Гербер: артисты исполнили традиционные песни, а жрец выступил с пожеланиями благополучия и богатого, щедрого урожая для всех регионов России.
"У Гербера древние традиции: удмурты верили в обряды и ритуалы для благополучия урожая и устраивали праздник после окончания весенних полевых работ… С 2015 года Гербер проходит в Москве, объединяя народы и транслируя ценности удмуртской культуры и национальный колорит спортивных и творческих достижений", - уточняется в сообщении на сайте.
Как отметили День защиты детей на выставке "Россия"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".

Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме Россия

Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.

Итоговая коллегия министерства труда и социальной защиты РФ, павильон №75, Международная выставка-форум Россия

В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.

Певица Mia Boyka во время праздничного концерта для участников и гостей фестиваля, презентации флагманских проектов Движения Первых на Международной выставке-форуме Россия

Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.

Старт второго модуля московского сезона образовательной программы Голос Поколения. Преподаватели, павильон Умный город на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров во время старта Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений Инженеры транспорта на Международной выставке-форуме Россия

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.

На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".

Старт Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания Быть, а не казаться на Международной выставке-форуме Россия

В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.

На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.

Южно-Сибирский макрорегион, павильон №75. Дни регионального развития Пространство будущего на Международной выставке-форуме Россия

Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.

Панельная дискуссия Управление университетом в современных контекстах в павильоне №19 АТОМ на Международной выставке-форуме Россия

Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.

Сессия презентаций Пространство будущего: Южно-Сибирский и Ангаро-Енисейский макрорегион на Международной выставке-форуме Россия

Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.

Показ спектакля Шанхайской театральной академии (Китай), VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС на Международной выставке-форуме Россия

Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.

Старт второго модуля московского сезона образовательной программы Голос Поколения. Преподаватели в павильоне Умный город на Международной выставке-форуме Россия

На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.

Рэп-исполнитель ST на церемонии закрытия Международного фестиваля детства и юности Фестиваль Движения Первых на Международной выставке-форуме Россия

Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.

Музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей – Волшебное путешествие в павильоне №75 на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.

Церемония открытия Международного фестиваля детства и юности Фестиваль Движения Первых на Международной выставке-форуме Россия

Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.

Торжественная церемония открытия Московского фестиваля единоборств на Международной выставке-форуме Россия

На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.

Концерт Россия. Дети. Роза Ветров, главная уличная сцена, Международная выставка-форум Россия

На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
16 из 16

Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 16

В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 16

Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 16

В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 16

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 16

В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.

На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 16

Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 16

Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 16

Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 16

На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
11 из 16

Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 16

В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 16

Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
14 из 16

На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
15 из 16

На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала