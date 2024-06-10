Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек
В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.
В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.
У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".
Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.
У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".
Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.
Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.
Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.
На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.
На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.
Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.
Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.
Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.
Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.
На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.
На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.
В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.
В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.
На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.
На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.
Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".
Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".
В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.
В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.
В зоне культурных проектов павильона № 75 презентовали две перспективных инициативы Республики Мордовия — "Сафари-парк "Кречет"" и "Окружной молодежный творческий форум "ЯЛГАТ"", которые популяризуют национальную культуру региона.
У Северной петли ВДНХ прошел первый национальный спортивный забег в рамках удмуртского праздника "Гербер".
Соревновались на разных дистанциях и взрослые, и дети.
Наталии Корнеевой из Ялты, ставшей 15-миллионной посетительницей выставки-форума "Россия", вручили сертификат на путешествие в Республику Северная Осетия – Алания вместе с семьей — мужем Антоном и детьми Ярославом и Варварой.
На выставке "Россия" завершился VII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. В нем участвовали около 300 российских студентов, а также 84 иностранных учащихся из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ и Белоруссии.
Цирковые акробаты, атлеты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоунессы порадовали гостей на шествии по кольцевой дороге ВДНХ. Красочный променад завершился на главной уличной сцене масштабным шоу с участием артистов цирка Запашных.
Юбилей дня рождения Пушкина посетители выставки отметили вместе с артистами музыкально-драматического концерта "Евгений Онегин — Все начинается с любви" на уличной сцене.
На фото — участник концерта, Московский симфонический оркестр под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича.
В павильоне 55 состоялся многодневный заезд арт-кластера "Таврида". Впервые за 10 лет мероприятие прошло за пределами Крыма. Участники создавали арт-объекты, театральные постановки, музыкальные треки, участвовали в танцевальном и музыкальных кастингах.
На интерактивной сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" в павильоне 75 рассказали об истории развития выставок, ярмарок и "торжков" в стране и обсудили какое будущее ждет конгрессно-выставочную отрасль в целом и выставку-форум "Россия" в частности.
Певица Mary Gu (Мария Гусарова) выступила во время шоу "Билет на Тавриду" на торжественном закрытии образовательного заезда "Таврида.АРТ – Только в России".
В честь удмуртского национального праздника "Гербер" гостей выставки познакомили с традиционными народными костюмами и культурой региона.
Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".
Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".
В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.
В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.
Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.
Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.
В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.
В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".
В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.
На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".
В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.
На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".
Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.
Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.
Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.
Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.
Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.
Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.
Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.
Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.
На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.
На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.
Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.
Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.
В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.
В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.
Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.
Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.
На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.
На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.
На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.
На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.
Шествием мечтателей начался 1 июня Фестиваль Движения Первых. Две тысячи детей и взрослых маршировали по территории выставки в составе пяти колонн, каждая из которых символизировала одну из букв слова "мечта".
В павильоне № 75 прошла коллегия Минтруда. Члены Правительства, промышленники и предприниматели подытожили работу 2023 года и сверили часы в планах на будущее.
Mia Boyka, MONA, Ваня Дмитриенко, Milana Star, NILETTO зажигали вместе с хором Движения Первых во время праздничного концерта первого дня фестиваля.
В павильоне "Умный город" стартовал второй модуль образовательной программы "Голос Поколения". В этом году решено образовывать не только ректорат, но и преподавательский состав ВУЗов.
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров дали старт Всероссийскому конкурсу детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта".
В Доме молодежи запущен конкурс наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", он пройдет в течение четырех месяцев.
На торжественной церемонии открытия выступили ансамбль "Новороссия" и детский хор "Семицветик".
Под звуки традиционных русских народных инструментов — домры и баяна — в "Пространстве будущего" презентовали лучшие проекты в области туризма, инфраструктуры, молодежной политики и других сфер Ангаро-Енисейского и Южно-Сибирского макрорегионов.
Индивидуальный подход к обучению в сфере высшего образования обсудили представители более 80 вузов из всех федеральных округов России на масштабном ИОТ-слете.
Республика Тыва на сессии презентаций "Пространство будущего" удивила костюмами при подаче своего проекта.
Китайскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина представили на VII Международном фестивале театральных школ стран БРИКС студенты Шанхайской театральной академии.
На образовательной программе "Голос Поколения. Преподаватели" представлен план системного управления в сфере молодежной политики. Современным профессорам важно следовать традиционным ценностям и новым методикам в работе со студентами.
Рэп-исполнитель ST, Хабиб, Akmal, Амирчик и певица Асия порадовали треками на церемонии закрытия Фестиваля Движения Первых, который завершился на главной уличной сцене.
В павильоне № 75 показали масштабную программу "Волшебное путешествие". Это фееричный музыкальный спектакль о детях , для детей и с участием детей в честь международного праздника детства.
Фестиваль Движения Первых стал ключевым событием Дня защиты детей на выставке-форуме "Россия". Темой праздника была мечта и возможность исполнить свои заветные желания. По итогам фестиваля записанную на бумаге мечту каждого участника отправят космос в специальной капсуле.
На площадке "Спортивная Россия" открылся III Московский фестиваль боевых искусств, где мастера единоборств выступили с показательными выступлениями.
На главной сцене ВДНХ самые талантливые юные участники конкурса-фестиваля "Роза Ветров" в сопровождении единственного в России Женского симфонического оркестра исполнили знаменитые литературные, вокальные и инструментальные произведения русских авторов.