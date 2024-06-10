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Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек

Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек - РИА Новости, 10.06.2024

Удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек

Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:32

2024-06-10T22:32

2024-06-10T22:32

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Национальный удмуртский праздник Гербер посетили в Москве 70 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Московский Гербер посетили 70 тысяч жителей и гостей столицы, около 700 спортсменов участвовали в забеге, на праздничном концерте выступили порядка 100 артистов и музыкантов. Праздник прошел в рамках выставки "Россия" на ВДНХ", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что мероприятие началось с костюмированного шоу об истории праздника Гербер: артисты исполнили традиционные песни, а жрец выступил с пожеланиями благополучия и богатого, щедрого урожая для всех регионов России. "У Гербера древние традиции: удмурты верили в обряды и ритуалы для благополучия урожая и устраивали праздник после окончания весенних полевых работ… С 2015 года Гербер проходит в Москве, объединяя народы и транслируя ценности удмуртской культуры и национальный колорит спортивных и творческих достижений", - уточняется в сообщении на сайте.

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выставка-форум "россия", москва, россия, городское хозяйство москвы