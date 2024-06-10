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На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили - РИА Новости, 10.06.2024
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23:16 10.06.2024 (обновлено: 23:21 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/pozhar-1952074930.html
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили - РИА Новости, 10.06.2024
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили
На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, возгорание уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:16
2024-06-10T23:21
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, возгорание уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В 22.10 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Каширском шоссе, 78А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание кабины и частично груза мусоровоза. В 22.33 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Столичный дептранс сообщает, что движение на месте происшествия не затруднено.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили

На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, пожар потушили

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, возгорание уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 22.10 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Каширском шоссе, 78А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание кабины и частично груза мусоровоза. В 22.33 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
Столичный дептранс сообщает, что движение на месте происшествия не затруднено.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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