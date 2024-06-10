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На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили - РИА Новости, 10.06.2024
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили
На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, возгорание уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:16
2024-06-10T23:16
2024-06-10T23:21
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, возгорание уже ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В 22.10 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Каширском шоссе, 78А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание кабины и частично груза мусоровоза. В 22.33 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Столичный дептранс сообщает, что движение на месте происшествия не затруднено.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелся мусоровоз, пожар потушили
На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз, пожар потушили