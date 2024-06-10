https://ria.ru/20240610/pozhar-1952022011.html

Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы

Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы

Управление Роспотребнадзора по городу Москве не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Северном административном округе столицы, сообщается РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:50

2024-06-10T17:50

2024-06-10T18:02

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Северном административном округе столицы, сообщается на сайте ведомства. Ранее управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщало о взятии проб воздуха по адресам: улица Башиловская, дом 1, корпус 1 и улица Башиловская, дом 1 корпус 2, ближайших к автосервису, в котором произошел крупный пожар. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в САО незамедлительно было дано поручение филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО о проведении отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, мелкие взвешенные частицы, углерода оксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сажа… По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов во всех исследуемых точках по содержанию указанных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало.

https://ria.ru/20240610/postradavshiy-1951950711.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)