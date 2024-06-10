https://ria.ru/20240610/pozhar-1952022011.html
Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы
Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы - РИА Новости, 10.06.2024
Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы
Управление Роспотребнадзора по городу Москве не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Северном административном округе столицы, сообщается РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:50
2024-06-10T17:50
2024-06-10T18:02
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Северном административном округе столицы, сообщается на сайте ведомства. Ранее управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщало о взятии проб воздуха по адресам: улица Башиловская, дом 1, корпус 1 и улица Башиловская, дом 1 корпус 2, ближайших к автосервису, в котором произошел крупный пожар. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в САО незамедлительно было дано поручение филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО о проведении отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, мелкие взвешенные частицы, углерода оксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сажа… По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов во всех исследуемых точках по содержанию указанных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало.
https://ria.ru/20240610/postradavshiy-1951950711.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперты не нашли превышения вредных веществ после пожара на севере Москвы
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара в САО Москвы
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора по городу Москве не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Северном административном округе столицы, сообщается на сайте
ведомства.
Ранее управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщало о взятии проб воздуха по адресам: улица Башиловская, дом 1, корпус 1 и улица Башиловская, дом 1 корпус 2, ближайших к автосервису, в котором произошел крупный пожар.
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в САО незамедлительно было дано поручение филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО о проведении отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, мелкие взвешенные частицы, углерода оксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сажа… По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов во всех исследуемых точках по содержанию указанных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало.