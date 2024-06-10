https://ria.ru/20240610/pozhar-1951996770.html

В Самаре потушили пожар в мебельном цехе

В Самаре потушили пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 10.06.2024

В Самаре потушили пожар в мебельном цехе

Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:38

2024-06-10T16:38

2024-06-10T16:38

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951874148_17:0:2508:1401_1920x0_80_0_0_a04fbc52e184b130dfc0893e42b383ce.jpg

САМАРА , 10 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. На Заводском шоссе, 8П в Самаре утром загорелся мебельный цех - двухэтажный ангар на площади 500 квадратных метров. В 9.41 мск была объявлена локализация пожара. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Самаре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936898180.html

самара

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2024

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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)