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В Самаре потушили пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 10.06.2024
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16:38 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pozhar-1951996770.html
В Самаре потушили пожар в мебельном цехе
В Самаре потушили пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 10.06.2024
В Самаре потушили пожар в мебельном цехе
Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:38
2024-06-10T16:38
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА , 10 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. На Заводском шоссе, 8П в Самаре утром загорелся мебельный цех - двухэтажный ангар на площади 500 квадратных метров. В 9.41 мск была объявлена локализация пожара. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Самаре", - говорится в сообщении.
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре потушили пожар в мебельном цехе

МЧС: пожар в мебельном цехе в Промышленном районе Самары потушили

© МЧС России/TelegramТушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
Тушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
Читать ria.ru в
САМАРА , 10 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
На Заводском шоссе, 8П в Самаре утром загорелся мебельный цех - двухэтажный ангар на площади 500 квадратных метров. В 9.41 мск была объявлена локализация пожара.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Самаре", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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