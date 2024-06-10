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СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново - РИА Новости, 10.06.2024
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15:22 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pozhar-1951969328.html
СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново
СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново - РИА Новости, 10.06.2024
СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново
Причиной возгорания на крыше Ивановского драматического театра стал взрыв газового баллона, сообщило СУСК РФ по Ивановской области. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:22
2024-06-10T15:22
происшествия
россия
ивановская область
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Причиной возгорания на крыше Ивановского драматического театра стал взрыв газового баллона, сообщило СУСК РФ по Ивановской области. По данным МЧС России, кровля драмтеатра в Иваново загорелась из-за ремонтных работ, пожар был потушен на площади 20 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали порядка 80 человек. Пострадал рабочий. "В дневное время 10 июня 2024 года на крыше Ивановского драматического театра при производстве ремонтных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого загорелась кровля здания", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Ведомством организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20240610/novorossiysk-1951852982.html
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происшествия, россия, ивановская область, иваново, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Иваново, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново

СК: газовый баллон стал причиной возгорания на крыше драмтеатра в Иваново

© МЧС России/TelegramТушение возгорания на кровле драмтеатра в Иваново
Тушение возгорания на кровле драмтеатра в Иваново
© МЧС России/Telegram
Тушение возгорания на кровле драмтеатра в Иваново
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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Причиной возгорания на крыше Ивановского драматического театра стал взрыв газового баллона, сообщило СУСК РФ по Ивановской области.
По данным МЧС России, кровля драмтеатра в Иваново загорелась из-за ремонтных работ, пожар был потушен на площади 20 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали порядка 80 человек. Пострадал рабочий.
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"В дневное время 10 июня 2024 года на крыше Ивановского драматического театра при производстве ремонтных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого загорелась кровля здания", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
Ведомством организована доследственная проверка.
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ПроисшествияРоссияИвановская областьИвановоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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