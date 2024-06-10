https://ria.ru/20240610/pozhar-1951969328.html

СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново

СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново - РИА Новости, 10.06.2024

СК назвал причину возгорания на крыше драмтеатра в Иваново

Причиной возгорания на крыше Ивановского драматического театра стал взрыв газового баллона, сообщило СУСК РФ по Ивановской области. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:22

2024-06-10T15:22

2024-06-10T15:22

происшествия

россия

ивановская область

иваново

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Причиной возгорания на крыше Ивановского драматического театра стал взрыв газового баллона, сообщило СУСК РФ по Ивановской области. По данным МЧС России, кровля драмтеатра в Иваново загорелась из-за ремонтных работ, пожар был потушен на площади 20 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали порядка 80 человек. Пострадал рабочий. "В дневное время 10 июня 2024 года на крыше Ивановского драматического театра при производстве ремонтных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого загорелась кровля здания", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Ведомством организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20240610/novorossiysk-1951852982.html

https://ria.ru/20240608/pozhary-1951616526.html

россия

ивановская область

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происшествия, россия, ивановская область, иваново, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)