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В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 10.06.2024
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12:29 10.06.2024 (обновлено: 14:07 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/pozhar-1951918789.html
В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 10.06.2024
В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме Тынды Амурской области, пожарные спасли женщину и ребёнка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:29
2024-06-10T14:07
происшествия
тында
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме Тынды Амурской области, пожарные спасли женщину и ребёнка, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, пожар произошёл в двухэтажном жилом доме по улице Полярной. На момент прибытия боевых расчётов горели второй этаж и кровля дома барачного типа. При тушении произошло обрушение конструкций деревянного строения."На пожаре огнеборцы спасли ребёнка 2017 года рождения и женщину, ребёнка передали врачам скорой помощи. Три человека погибли", - говорится в сообщении.В СУСК региона уточнили, что погибшие – мужчина и две женщины. Спасённого 6-летнего мальчика после осмотра врачей передали отцу."По данному факту следственным отделом по городу Тында следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело… причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили в ыедомстве.Следователь-криминалист провёл осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза.По факту пожара проводится доследственная проверка сотрудниками МЧС.
https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html
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тында
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происшествия, тында, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тында, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме

При пожаре в двухэтажном доме в Тынде погибли три человека

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиТушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области
Тушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Тушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме Тынды Амурской области, пожарные спасли женщину и ребёнка, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар произошёл в двухэтажном жилом доме по улице Полярной. На момент прибытия боевых расчётов горели второй этаж и кровля дома барачного типа. При тушении произошло обрушение конструкций деревянного строения.
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"На пожаре огнеборцы спасли ребёнка 2017 года рождения и женщину, ребёнка передали врачам скорой помощи. Три человека погибли", - говорится в сообщении.
В СУСК региона уточнили, что погибшие – мужчина и две женщины. Спасённого 6-летнего мальчика после осмотра врачей передали отцу.
"По данному факту следственным отделом по городу Тында следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело… причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили в ыедомстве.
Следователь-криминалист провёл осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза.
По факту пожара проводится доследственная проверка сотрудниками МЧС.
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ПроисшествияТындаАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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