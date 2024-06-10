https://ria.ru/20240610/pozhar-1951918789.html

В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме

В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 10.06.2024

В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме Тынды Амурской области, пожарные спасли женщину и ребёнка, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:29

2024-06-10T12:29

2024-06-10T14:07

происшествия

тында

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме Тынды Амурской области, пожарные спасли женщину и ребёнка, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, пожар произошёл в двухэтажном жилом доме по улице Полярной. На момент прибытия боевых расчётов горели второй этаж и кровля дома барачного типа. При тушении произошло обрушение конструкций деревянного строения."На пожаре огнеборцы спасли ребёнка 2017 года рождения и женщину, ребёнка передали врачам скорой помощи. Три человека погибли", - говорится в сообщении.В СУСК региона уточнили, что погибшие – мужчина и две женщины. Спасённого 6-летнего мальчика после осмотра врачей передали отцу."По данному факту следственным отделом по городу Тында следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело… причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили в ыедомстве.Следователь-криминалист провёл осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза.По факту пожара проводится доследственная проверка сотрудниками МЧС.

https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html

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тында

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тында, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)