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Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве - РИА Новости, 10.06.2024
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11:47 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pozhar-1951905296.html
Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве
Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве - РИА Новости, 10.06.2024
Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве
Управление Роспотребнадзора по городу Москве организовало и провело отбор проб атмосферного воздуха из-за пожара в Северном административном округе столицы,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:47
2024-06-10T11:47
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве организовало и провело отбор проб атмосферного воздуха из-за пожара в Северном административном округе столицы, сообщается на сайте ведомства. "В САО организован и проведен отбор проб атмосферного воздуха под факелом на придомовой территории и на этажах жилых домов по адресам: улица Башиловская, дом 1 и улица Башиловская, дом 1 корпус 3, ближайших к очагу возгорания с учетом направления ветра, с целью последующих лабораторных исследований. Пробы взяты на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, мелкие взвешенные частицы, углерода оксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сажа", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что жители оповещены о необходимости нахождения в помещении с закрытыми окнами во избежание вдыхания вредных веществ.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве

Роспотребнадзор организовал отбор проб атмосферного воздуха из-за пожара в САО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве организовало и провело отбор проб атмосферного воздуха из-за пожара в Северном административном округе столицы, сообщается на сайте ведомства.
«
"В САО организован и проведен отбор проб атмосферного воздуха под факелом на придомовой территории и на этажах жилых домов по адресам: улица Башиловская, дом 1 и улица Башиловская, дом 1 корпус 3, ближайших к очагу возгорания с учетом направления ветра, с целью последующих лабораторных исследований. Пробы взяты на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, мелкие взвешенные частицы, углерода оксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сажа", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что жители оповещены о необходимости нахождения в помещении с закрытыми окнами во избежание вдыхания вредных веществ.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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