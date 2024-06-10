https://ria.ru/20240610/pozhar-1951905296.html

Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве

Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве - РИА Новости, 10.06.2024

Роспотребнадзор провел отбор проб воздуха из-за пожара в Москве

Управление Роспотребнадзора по городу Москве организовало и провело отбор проб атмосферного воздуха из-за пожара в Северном административном округе столицы,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:47

2024-06-10T11:47

2024-06-10T11:47

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве организовало и провело отбор проб атмосферного воздуха из-за пожара в Северном административном округе столицы, сообщается на сайте ведомства. "В САО организован и проведен отбор проб атмосферного воздуха под факелом на придомовой территории и на этажах жилых домов по адресам: улица Башиловская, дом 1 и улица Башиловская, дом 1 корпус 3, ближайших к очагу возгорания с учетом направления ветра, с целью последующих лабораторных исследований. Пробы взяты на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, мелкие взвешенные частицы, углерода оксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, сажа", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что жители оповещены о необходимости нахождения в помещении с закрытыми окнами во избежание вдыхания вредных веществ.

https://ria.ru/20240609/pozhar-1951828123.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)