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В Самаре загорелся мебельный цех - РИА Новости, 10.06.2024
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09:46 10.06.2024 (обновлено: 12:55 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/pozhar-1951873763.html
В Самаре загорелся мебельный цех
В Самаре загорелся мебельный цех - РИА Новости, 10.06.2024
В Самаре загорелся мебельный цех
Сотрудники МЧС борются с пожаром в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщило журналистам ГУМЧС России по... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:46
2024-06-10T12:55
происшествия
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС борются с пожаром в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщило журналистам ГУМЧС России по Самарской области. Данные о пожаре в мебельном цехе на Заводском шоссе, 8П в Самаре поступили в 9.31 (8.31 мск). "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного ангара, есть угроза распространения, площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова. В тушении возгорания участвуют 69 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 17 единиц техники.Позже появились сообщения о локализации пожара.
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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелся мебельный цех

МЧС: пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе в Самаре охватил 500 "квадратов"

© МЧС России/TelegramТушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
Тушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС борются с пожаром в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщило журналистам ГУМЧС России по Самарской области.
Данные о пожаре в мебельном цехе на Заводском шоссе, 8П в Самаре поступили в 9.31 (8.31 мск).
© МЧС России/TelegramТушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
Тушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары
"Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного ангара, есть угроза распространения, площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова. В тушении возгорания участвуют 69 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 17 единиц техники.
Позже появились сообщения о локализации пожара.
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ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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