https://ria.ru/20240610/pozhar-1951873763.html

В Самаре загорелся мебельный цех

В Самаре загорелся мебельный цех - РИА Новости, 10.06.2024

В Самаре загорелся мебельный цех

Сотрудники МЧС борются с пожаром в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщило журналистам ГУМЧС России по... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:46

2024-06-10T09:46

2024-06-10T12:55

происшествия

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС борются с пожаром в мебельном цехе в Промышленном районе Самары, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщило журналистам ГУМЧС России по Самарской области. Данные о пожаре в мебельном цехе на Заводском шоссе, 8П в Самаре поступили в 9.31 (8.31 мск). "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двухэтажного ангара, есть угроза распространения, площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова. В тушении возгорания участвуют 69 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 17 единиц техники.Позже появились сообщения о локализации пожара.

https://ria.ru/20240118/pozhar-1922047561.html

самара

россия

самарская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)