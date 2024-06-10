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В Москве локализовали пожар в автосалоне
В Москве локализовали пожар в автосалоне - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве локализовали пожар в автосалоне
Пожар в автосалоне на севере Москвы локализован на площади 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:07
2024-06-10T09:07
2024-06-10T09:14
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в автосалоне на севере Москвы локализован на площади 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало о возгорании в автосалоне по улице Башиловская, дом 2, строение 3, которое разрослось с 50 до 200 "квадратов". Дептранс просил выбирать пути объезда в районе пожара на время работы оперативных и экстренных служб. "В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
В Москве локализовали пожар в автосалоне
Пожар в автосалоне на севере Москвы локализовали на площади 200 "квадратов"