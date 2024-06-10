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Площадь пожара в автосалоне в Москве увеличилась
Площадь пожара в автосалоне в Москве увеличилась - РИА Новости, 10.06.2024
Площадь пожара в автосалоне в Москве увеличилась
Площадь пожара в автосалоне на севере Москвы, где загорелись стены и кровля, увеличилась до 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:48
2024-06-10T07:48
2024-06-10T09:11
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Площадь пожара в автосалоне на севере Москвы, где загорелись стены и кровля, увеличилась до 200 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало о пожаре в автосалоне по улице Башиловская, дом 2, строение 3, там на 50 "квадратах" загорелись стены и кровля. Дептранс попросил выбирать пути объезда в районе пожара на время работы оперативных и экстренных служб. "МЧС России: площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 200 квадратных метров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Департамент транспорта г. Москвы
Площадь пожара в автосалоне в Москве увеличилась
Площадь пожара в автосалоне в Москве увеличилась до 200 квадратных метров