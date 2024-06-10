https://ria.ru/20240610/pozhar-1951856522.html
На севере Москвы загорелся автосалон
На севере Москвы загорелся автосалон - РИА Новости, 10.06.2024
На севере Москвы загорелся автосалон
Стены и кровля автосалона загорелись на площади 50 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:43
2024-06-10T07:43
2024-06-10T09:10
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Стены и кровля автосалона загорелись на площади 50 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, "В 05.43 10.06.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Башиловская, д. 2, стр. 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание стен и кровли в 1-о этажном административном здании на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе добавили, что в связи с возгоранием перекрыто движение по второму Нижнемасловскому переулку от второй до первой Квесисской улицы, а также перекрыто движение от улицы Башиловка до второго Нижнемасловского переулка на время работы оперативных и экстренных служб. Столичные власти попросили выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы загорелся автосалон
В Москве загорелись стены и кровля автосалона на площади 50 квадратных метров
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Стены и кровля автосалона загорелись на площади 50 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,
"В 05.43 10.06.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Башиловская, д. 2, стр. 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание стен и кровли в 1-о этажном административном здании на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
В столичном дептрансе добавили, что в связи с возгоранием перекрыто движение по второму Нижнемасловскому переулку от второй до первой Квесисской улицы, а также перекрыто движение от улицы Башиловка до второго Нижнемасловского переулка на время работы оперативных и экстренных служб. Столичные власти попросили выбирать пути объезда.