https://ria.ru/20240610/pozdnyakova-1951869336.html

Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве

Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве - РИА Новости, 10.06.2024

Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве

Норма по грозам в Москве может быть перевыполнена в июне, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:28

2024-06-10T09:28

2024-06-10T09:28

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Норма по грозам в Москве может быть перевыполнена в июне, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Столичный регион спешит перевыполнить месячную норму по грозам. По статистике, в Москве в июне бывает пять-шесть дней с грозами. И за первую декаду месяца это уже случилось. И вторая декада июня начнется с грозовой деятельности", - написала Позднякова. Она отметила, что в ночь на 11 июня гроза может случиться на фронте окклюзии, который будет лежать в теплом секторе циклона.

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общество, москва, татьяна позднякова