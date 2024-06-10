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Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве
Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве - РИА Новости, 10.06.2024
Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве
Норма по грозам в Москве может быть перевыполнена в июне, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:28
2024-06-10T09:28
2024-06-10T09:28
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Норма по грозам в Москве может быть перевыполнена в июне, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Столичный регион спешит перевыполнить месячную норму по грозам. По статистике, в Москве в июне бывает пять-шесть дней с грозами. И за первую декаду месяца это уже случилось. И вторая декада июня начнется с грозовой деятельности", - написала Позднякова. Она отметила, что в ночь на 11 июня гроза может случиться на фронте окклюзии, который будет лежать в теплом секторе циклона.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик предупредила о сильных дождях в июне в Москве
Позднякова: норму по грозам в Москве могут перевыполнить в июне