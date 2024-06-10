https://ria.ru/20240610/potanin-1951935206.html

Владимир Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета

Владимир Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета - РИА Новости, 10.06.2024

Владимир Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета

Центральный университет сформирует попечительский совет, возглавить который предложено основателю "Интерроса" Владимиру Потанину, сообщил ректор университета... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:29

2024-06-10T13:29

2024-06-10T13:29

россия

владимир потанин

интеррос

ии

искусственный интеллект (ии)

технологии

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Центральный университет сформирует попечительский совет, возглавить который предложено основателю "Интерроса" Владимиру Потанину, сообщил ректор университета Евгений Ивашкевич. Задачей попечительского совета станет содействие в решении задач его развития, партнерство с образовательными учреждениями и бизнес-структурами, а также обеспечение материально-технической базы и привлечение финансирования. В этом году университет примет около 500 студентов на программы бакалавриата. "Возглавить попечительский совет мы пригласили Владимира Потанина, который принял это приглашение.... Он хорошо известен своими грантовыми и образовательными проектами, а как один из крупнейших российских инвесторов в финтех хорошо понимает потребности бизнеса в качественных специалистах в сфере ИТ и высоких технологий. Поэтому, я уверен, участие Владимира Олеговича будет способствовать достижению университетом всех поставленных целей", — цитируют в пресс-службе вуза слова Ивашкевича. Центральный университет – первый в России вуз на основе STEM-модели (наука, технология, инженерное дело, математика), созданный при поддержке крупных российских компаний. Миссия вуза и его партнеров — удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры в ключевых высокотехнологических областях экономики. "Развитие высоких технологий и ИИ становится определяющим для будущего России в ряду ведущих мировых держав. Поэтому подготовка грамотных, высококвалифицированных кадров для этой отрасли в наши дни является стратегическим приоритетом в сфере образования. Считаю, что команда Центрального университета... обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи и с благодарностью принимаю предложение возглавить попечительский совет нового университета", — приводится в сообщении комментарий Потанина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владимир потанин, интеррос, ии, искусственный интеллект (ии), технологии