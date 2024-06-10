https://ria.ru/20240610/potanin-1951935206.html
Владимир Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета
Владимир Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета - РИА Новости, 10.06.2024
Владимир Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета
Центральный университет сформирует попечительский совет, возглавить который предложено основателю "Интерроса" Владимиру Потанину, сообщил ректор университета... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:29
2024-06-10T13:29
2024-06-10T13:29
россия
владимир потанин
интеррос
ии
искусственный интеллект (ии)
технологии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Центральный университет сформирует попечительский совет, возглавить который предложено основателю "Интерроса" Владимиру Потанину, сообщил ректор университета Евгений Ивашкевич. Задачей попечительского совета станет содействие в решении задач его развития, партнерство с образовательными учреждениями и бизнес-структурами, а также обеспечение материально-технической базы и привлечение финансирования. В этом году университет примет около 500 студентов на программы бакалавриата. "Возглавить попечительский совет мы пригласили Владимира Потанина, который принял это приглашение.... Он хорошо известен своими грантовыми и образовательными проектами, а как один из крупнейших российских инвесторов в финтех хорошо понимает потребности бизнеса в качественных специалистах в сфере ИТ и высоких технологий. Поэтому, я уверен, участие Владимира Олеговича будет способствовать достижению университетом всех поставленных целей", — цитируют в пресс-службе вуза слова Ивашкевича. Центральный университет – первый в России вуз на основе STEM-модели (наука, технология, инженерное дело, математика), созданный при поддержке крупных российских компаний. Миссия вуза и его партнеров — удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры в ключевых высокотехнологических областях экономики. "Развитие высоких технологий и ИИ становится определяющим для будущего России в ряду ведущих мировых держав. Поэтому подготовка грамотных, высококвалифицированных кадров для этой отрасли в наши дни является стратегическим приоритетом в сфере образования. Считаю, что команда Центрального университета... обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи и с благодарностью принимаю предложение возглавить попечительский совет нового университета", — приводится в сообщении комментарий Потанина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир потанин, интеррос, ии, искусственный интеллект (ии), технологии
Россия, Владимир Потанин, Интеррос, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Центральный университет сформирует попечительский совет, возглавить который предложено основателю "Интерроса" Владимиру Потанину, сообщил ректор университета Евгений Ивашкевич.
Задачей попечительского совета станет содействие в решении задач его развития, партнерство с образовательными учреждениями и бизнес-структурами, а также обеспечение материально-технической базы и привлечение финансирования. В этом году университет примет около 500 студентов на программы бакалавриата.
«
"Возглавить попечительский совет мы пригласили Владимира Потанина, который принял это приглашение.... Он хорошо известен своими грантовыми и образовательными проектами, а как один из крупнейших российских инвесторов в финтех хорошо понимает потребности бизнеса в качественных специалистах в сфере ИТ и высоких технологий. Поэтому, я уверен, участие Владимира Олеговича будет способствовать достижению университетом всех поставленных целей", — цитируют в пресс-службе вуза слова Ивашкевича.
Центральный университет – первый в России
вуз на основе STEM-модели (наука, технология, инженерное дело, математика), созданный при поддержке крупных российских компаний. Миссия вуза и его партнеров — удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры в ключевых высокотехнологических областях экономики.
"Развитие высоких технологий и ИИ становится определяющим для будущего России в ряду ведущих мировых держав. Поэтому подготовка грамотных, высококвалифицированных кадров для этой отрасли в наши дни является стратегическим приоритетом в сфере образования. Считаю, что команда Центрального университета... обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи и с благодарностью принимаю предложение возглавить попечительский совет нового университета", — приводится в сообщении комментарий Потанина.