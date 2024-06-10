https://ria.ru/20240610/postradavshiy-1951950711.html

При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий

При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий - РИА Новости, 10.06.2024

При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий

Рабочий пострадал при пожаре на кровле Ивановского областного драматического театра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:19

2024-06-10T14:19

2024-06-10T14:23

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рабочий пострадал при пожаре на кровле Ивановского областного драматического театра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадал рабочий организации, проводившей ремонтные работы на кровле здания. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание в областном драмтеатре полностью ликвидировано.

https://ria.ru/20240530/pozhar-1949522311.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)