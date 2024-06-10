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При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий - РИА Новости, 10.06.2024
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14:19 10.06.2024 (обновлено: 14:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/postradavshiy-1951950711.html
При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий
При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий - РИА Новости, 10.06.2024
При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий
Рабочий пострадал при пожаре на кровле Ивановского областного драматического театра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:19
2024-06-10T14:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рабочий пострадал при пожаре на кровле Ивановского областного драматического театра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадал рабочий организации, проводившей ремонтные работы на кровле здания. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание в областном драмтеатре полностью ликвидировано.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Ивановском драмтеатре пострадал рабочий

МЧС РФ: рабочий пострадал при пожаре на кровле Ивановского драмтеатра

© МЧС России/TelegramТушение возгорания на кровле драмтеатра в Иваново
Тушение возгорания на кровле драмтеатра в Иваново
© МЧС России/Telegram
Тушение возгорания на кровле драмтеатра в Иваново
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рабочий пострадал при пожаре на кровле Ивановского областного драматического театра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пострадал рабочий организации, проводившей ремонтные работы на кровле здания. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание в областном драмтеатре полностью ликвидировано.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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