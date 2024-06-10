https://ria.ru/20240610/porucheniya-1952047670.html

Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами

Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами - РИА Новости, 10.06.2024

Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами

Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:48

2024-06-10T19:48

2024-06-10T19:49

политика

россия

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. Отмечалось, что состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе. В военном ведомстве РФ сообщают, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дан ряд поручений.

https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, андрей белоусов