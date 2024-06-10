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Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами - РИА Новости, 10.06.2024
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19:48 10.06.2024 (обновлено: 19:49 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/porucheniya-1952047670.html
Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами
Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами - РИА Новости, 10.06.2024
Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами
Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:48
2024-06-10T19:49
политика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. Отмечалось, что состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе. В военном ведомстве РФ сообщают, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дан ряд поручений.
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политика, россия, андрей белоусов
Политика, Россия, Андрей Белоусов
Министр обороны даст поручения после встречи с военкорами

Министр обороны РФ Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с военкорами

© Фото : Администрация Президента РоссииАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами.
Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. Отмечалось, что состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе.
В военном ведомстве РФ сообщают, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дан ряд поручений.
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ПолитикаРоссияАндрей Белоусов
 
 
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