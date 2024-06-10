https://ria.ru/20240610/porazhenie-1951850107.html

Экс-сотрудник Госдепа объяснил, почему США не спасут Украину от поражения

Экс-сотрудник Госдепа объяснил, почему США не спасут Украину от поражения - РИА Новости, 10.06.2024

Экс-сотрудник Госдепа объяснил, почему США не спасут Украину от поражения

Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных вливаниях денег со стороны стран Запада, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T04:45

2024-06-10T04:45

2024-06-10T04:45

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных вливаниях денег со стороны стран Запада, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Почему украинцы заведомо не могут одержать победу? Просто исходя из сопоставления масштабов. Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее", — сказал он.По его мнению, эти причины объясняют, почему этот конфликт заведомо проигрышный для Киева."То есть надежда заключается в следующем: если мы будем ежегодно вливать сто миллиардов долларов, то не позволим этому воздушному шарику сдуться, не дадим карточному домику сложиться. Но едва ли многие из нас поставили бы крупную сумму из личных средств на то, что эта затея увенчается успехом", — резюмировал Хо.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951803398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато