Рейтинг@Mail.ru
В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.06.2024 (обновлено: 13:09 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/polsha-1951925986.html
В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев
В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев - РИА Новости, 10.06.2024
В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, продлевающий до 30 сентября 2025 года законность пребывания на территории республики украинских беженцев, сообщила... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:54
2024-06-10T13:09
в мире
украина
польша
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6225bc7ad162abb71f51f9f8d7b44a04.jpg
ВАРШАВА, 10 июня – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, продлевающий до 30 сентября 2025 года законность пребывания на территории республики украинских беженцев, сообщила канцелярия главы государства. Согласно распространенной информации, Дуда подписал "Закон от 15 мая 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны и некоторые другие акты". Теперь новые положения официально вступили в силу. В соответствии с документом, законно пребывать до конца сентября 2025 года могут те граждане Украины, которым присвоен польский индивидуальный личный номер (PESEL) с пометкой "UKR", которая указывает на то, что данный человек является украинским беженцем. Закон также продлевает для украинских беженцев на тот же срок доступ к медицинским, семейным и социальным льготам. Во время голосования в парламенте за данный законопроект проголосовал 381 депутат, 19 были против (14 от фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация" и 5 от оппозиционной партии "Право и справедливость"). 20 депутатов воздержались. По различным оценкам, на территории Польши находятся до полутора миллионов граждан Украины.
https://ria.ru/20240605/evropa-1950444317.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950694091.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_731a2b9d69915b45123b1120b552381d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда
В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев

Дуда подписал закон о пребывании украинских беженцев до 30 сентября 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июня – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, продлевающий до 30 сентября 2025 года законность пребывания на территории республики украинских беженцев, сообщила канцелярия главы государства.
Согласно распространенной информации, Дуда подписал "Закон от 15 мая 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны и некоторые другие акты". Теперь новые положения официально вступили в силу.
Украинские беженцы в Париже - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Терпение на исходе. Украинских беженцев в Европе ждут непростые времена
5 июня, 08:00
В соответствии с документом, законно пребывать до конца сентября 2025 года могут те граждане Украины, которым присвоен польский индивидуальный личный номер (PESEL) с пометкой "UKR", которая указывает на то, что данный человек является украинским беженцем.
Закон также продлевает для украинских беженцев на тот же срок доступ к медицинским, семейным и социальным льготам.
Во время голосования в парламенте за данный законопроект проголосовал 381 депутат, 19 были против (14 от фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация" и 5 от оппозиционной партии "Право и справедливость"). 20 депутатов воздержались.
По различным оценкам, на территории Польши находятся до полутора миллионов граждан Украины.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: за перемещением граждан Украины могут следить через аналог "Госуслуг"
5 июня, 14:55
 
В миреУкраинаПольшаАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала