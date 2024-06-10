https://ria.ru/20240610/polsha-1951925986.html

В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев

В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев - РИА Новости, 10.06.2024

В Польше продлили срок пребывания украинских беженцев

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, продлевающий до 30 сентября 2025 года законность пребывания на территории республики украинских беженцев, сообщила... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:54

2024-06-10T12:54

2024-06-10T13:09

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анджей дуда

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ВАРШАВА, 10 июня – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, продлевающий до 30 сентября 2025 года законность пребывания на территории республики украинских беженцев, сообщила канцелярия главы государства. Согласно распространенной информации, Дуда подписал "Закон от 15 мая 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны и некоторые другие акты". Теперь новые положения официально вступили в силу. В соответствии с документом, законно пребывать до конца сентября 2025 года могут те граждане Украины, которым присвоен польский индивидуальный личный номер (PESEL) с пометкой "UKR", которая указывает на то, что данный человек является украинским беженцем. Закон также продлевает для украинских беженцев на тот же срок доступ к медицинским, семейным и социальным льготам. Во время голосования в парламенте за данный законопроект проголосовал 381 депутат, 19 были против (14 от фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация" и 5 от оппозиционной партии "Право и справедливость"). 20 депутатов воздержались. По различным оценкам, на территории Польши находятся до полутора миллионов граждан Украины.

https://ria.ru/20240605/evropa-1950444317.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950694091.html

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