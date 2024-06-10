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Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО - РИА Новости, 10.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:55 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/polnomochiya-1952005870.html
Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО
Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО - РИА Новости, 10.06.2024
Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило соглашение по передаче Фонду развития Югры функций управляющей компании в Белоярском и Березовском... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:55
2024-06-10T16:55
ханты-мансийский автономный округ
белоярский
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
роман колупаев
михаил мишустин
госдума рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило соглашение по передаче Фонду развития Югры функций управляющей компании в Белоярском и Березовском районах, входящих в состав Арктической зоны, сообщает пресс-служба Фонда. "Функции управляющей компании Фонд развития Югры будет осуществлять на части территории региона, входящей в состав Арктической зоны (Белоярский и Березовские районы). Фонд возьмет на себя обязательства по взаимодействию с предпринимателями, инвесторами, которые готовы приобрести статус резидента Арктической зоны или уже ими являются. Мы продолжим работу по реализации уже имеющихся инвестиционных проектов и предложим льготные механизмы резидентам", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам эти районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.
https://ria.ru/20240319/gosduma-1934245207.html
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белоярский, березовский район, ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев, михаил мишустин, госдума рф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Белоярский, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Роман Колупаев, Михаил Мишустин, Госдума РФ

Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило соглашение по передаче Фонду развития Югры функций управляющей компании в Белоярском и Березовском районах, входящих в состав Арктической зоны, сообщает пресс-служба Фонда.
"Функции управляющей компании Фонд развития Югры будет осуществлять на части территории региона, входящей в состав Арктической зоны (Белоярский и Березовские районы). Фонд возьмет на себя обязательства по взаимодействию с предпринимателями, инвесторами, которые готовы приобрести статус резидента Арктической зоны или уже ими являются. Мы продолжим работу по реализации уже имеющихся инвестиционных проектов и предложим льготные механизмы резидентам", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева.
В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам эти районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругБелоярскийБерезовский районХанты-Мансийский автономный округРоман КолупаевМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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