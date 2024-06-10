https://ria.ru/20240610/polnomochiya-1952005870.html
Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО
Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО - РИА Новости, 10.06.2024
Фонд развития Югры наделен полномочиями УК по Арктической зоне в ХМАО
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило соглашение по передаче Фонду развития Югры функций управляющей компании в Белоярском и Березовском... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:55
2024-06-10T16:55
2024-06-10T16:55
ханты-мансийский автономный округ
белоярский
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
роман колупаев
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило соглашение по передаче Фонду развития Югры функций управляющей компании в Белоярском и Березовском районах, входящих в состав Арктической зоны, сообщает пресс-служба Фонда. "Функции управляющей компании Фонд развития Югры будет осуществлять на части территории региона, входящей в состав Арктической зоны (Белоярский и Березовские районы). Фонд возьмет на себя обязательства по взаимодействию с предпринимателями, инвесторами, которые готовы приобрести статус резидента Арктической зоны или уже ими являются. Мы продолжим работу по реализации уже имеющихся инвестиционных проектов и предложим льготные механизмы резидентам", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Югры в состав Арктической зоны РФ. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам эти районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.
https://ria.ru/20240319/gosduma-1934245207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоярский, березовский район, ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев, михаил мишустин, госдума рф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Белоярский, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Роман Колупаев, Михаил Мишустин, Госдума РФ